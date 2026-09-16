Autoritățile vor intensifica verificările privind proveniența și comercializarea masei lemnoase, urmând să urmărească traseul lemnului de la stadiul de copaci din pădure până la cumpărător. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că obiectivul este identificarea celor care taie ilegal copaci sau comercializează lemn provenit din surse ilegale.

Oficialul a precizat însă că persoanele care și-au cumpărat legal lemne pentru gospodărie nu vor fi controlate la domiciliu.

„Trebuie să combatem acest fenomen al tăierilor ilegale”, a declarat Gheorghe Hajder înaintea ședinței de Guvern din 16 septembrie.

Ministrul a explicat că una dintre măsurile avute în vedere este verificarea trasabilității lemnului, astfel încât autoritățile să poată stabili de unde provine masa lemnoasă, cine a transportat-o și cine a comercializat-o.

În acest context, Hajder le recomandă cetățenilor să solicite bon fiscal sau factură atunci când cumpără lemne. Documentele pot contribui la verificarea circuitului lemnului și la identificarea eventualelor nereguli.

„Scopul nostru este să aflăm cine vinde ilegal și cine fură din pădure”, a precizat ministrul Mediului.

Gheorghe Hajder a exclus controalele efectuate la domiciliul persoanelor care dețin lemne cumpărate legal. Potrivit ministrului, verificările vor porni de la situațiile în care autoritățile identifică transporturi suspecte, iar traseul lemnului va fi urmărit până la sursa acestuia și până la persoana sau compania care l-a comercializat.

„Nici într-un caz nu vom merge pe la porți, nu vom controla lemnul din gospodăriile oamenilor”, a afirmat Hajder.

Ministrul a explicat că, în cazul unui transport suspect, autoritățile pot verifica documentele și proveniența masei lemnoase. El a dat exemplul transporturilor de stejar, despre care spune că pot ridica semne de întrebare atunci când originea lemnului nu este clară.

„Atunci când se transportă un camion cu stejar, când înțelegem că stejarul este o proprietate publică și nu există păduri private de stejar, atunci, cu siguranță, putem să mergem de unde sunt lemnele. Și atunci putem să mergem la acel care le-a vândut și eventual să identificăm un potențial infractor”, a explicat ministrul.

Hajder a precizat și că faptul că o persoană are în gospodărie lemne cumpărate cu mai mulți ani în urmă nu reprezintă, în sine, un motiv pentru efectuarea unui control la domiciliu. Lipsa facturii după o perioadă îndelungată nu va determina autoritățile să verifice gospodăria doar pentru a stabili proveniența lemnelor.

Măsurile anunțate de Ministerul Mediului vizează, astfel, în principal circuitul comercial și transporturile de material lemnos, cu scopul declarat de a identifica sursele lemnului provenit din tăieri ilegale și persoanele implicate în comercializarea acestuia.