Kim Kardashian a primit despăgubiri simbolice de 1 euro din partea unei instanțe din Paris, la aproape 10 ani după ce a fost jefuită sub amenințarea armei într-un hotel din capitala Franței, în timpul Săptămânii Modei, potrivit Associated Press. Suma a fost chiar cea solicitată de vedeta americană în dosarul civil, iar decizia a fost pronunțată marți, 15 septembrie 2026.

Jaful a avut loc la 2 octombrie 2016, la Hôtel de Pourtalès. Doi dintre atacatori, deghizați în polițiști, au pătruns în apartamentul lui Kardashian, au imobilizat-o și au fugit cu bijuterii în valoare de peste 6 milioane de dolari.

Printre obiectele furate s-a aflat și un inel cu diamant evaluat la aproximativ 4 milioane de dolari, care nu a fost recuperat.

Instanța nu i-a acordat vedetei o sumă calculată în funcție de valoarea bijuteriilor furate sau de prejudiciul financiar. Kardashian ceruse în mod expres 1 euro, iar aceasta este suma stabilită de instanță.

Și stilista Simone Harouche, care se afla în hotel în momentul jafului, a primit tot 1 euro, după ce a solicitat aceeași despăgubire simbolică.

Într-o declarație comună transmisă Associated Press, Kardashian și Harouche au explicat că hotărârea are pentru ele o semnificație diferită de valoarea financiară a despăgubirii.

„Experiența a fost profund traumatizantă, iar impactul ei a rămas cu noi. Decizia de astăzi nu este despre despăgubire, ci despre responsabilitate și recunoaștere”, au transmis cele două, potrivit AP.

Ele au mulțumit instanței și persoanelor care le-au sprijinit pe parcursul procedurilor judiciare și au spus că speră să poată merge mai departe.

În 2016, Kardashian se afla la Paris pentru Săptămâna Modei și era cazată la Hôtel de Pourtalès. Atacatorii, care purtau măști și uniforme asemănătoare celor ale poliției, au intrat în apartamentul ei.

Potrivit relatărilor, Kardashian a fost imobilizată cu bandă adezivă și legături, în timp ce agresorii au luat bijuteriile și au părăsit hotelul. Vedeta a relatat ulterior că s-a temut că va fi ucisă.

Cazul a atras atenția și prin vârsta unora dintre suspecți. În presa franceză, gruparea a fost supranumită „les papys braqueurs”, adică „tâlharii bunici”. Șase dintre cei judecați aveau între 60 și 70 de ani.

Instanța franceză a găsit anul trecut opt persoane vinovate pentru rolurile lor în jaful din 2016. Aomar Aït Khedache, considerat organizatorul jafului, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, potrivit Reuters.

Întrucât pedepsele au fost acoperite de perioada petrecută deja în arest preventiv, persoanele condamnate nu s-au mai întors ulterior în închisoare. De asemenea, niciunul dintre cei condamnați nu a contestat verdictul prin apel.

În timpul procesului din 2025, Kardashian i-a spus lui Aït Khedache că îl iartă, dar a precizat că iertarea nu înseamnă că trauma provocată de jaf a dispărut.

Instanța a stabilit despăgubiri și pentru alte părți implicate în dosar. Un fost recepționer al Hôtel de Pourtalès a primit 109.516 euro, după ce solicitase 550.000 de euro pentru prejudiciile suferite și dobânzi.

Hotelul a primit, la rândul său, 50.000 de euro. Avocatul fostului recepționer, Mohand Ouidja, a salutat hotărârea și a considerat-o o victorie pentru clientul său.

Pentru Kardashian, însă, suma solicitată a fost una simbolică. După aproape un deceniu de la atac, vedeta a transmis că semnificația deciziei ține de recunoașterea statutului de victimă și de responsabilitatea celor implicați, nu de valoarea despăgubirii.

Jaful de la Paris a rămas unul dintre cele mai cunoscute cazuri de criminalitate care au vizat o vedetă internațională. La momentul producerii sale, autoritățile franceze l-au considerat cel mai mare jaf de acest tip din Franța din ultimele două decenii, potrivit Reuters.

Majoritatea bijuteriilor furate nu au fost recuperate. Printre obiectele dispărute se află și inelul de logodnă pe care Kardashian îl primise de la fostul său soț, rapperul Kanye West, cunoscut în prezent ca Ye.