Institutul Național de Sănătate Publică anunță că, între 3 iunie și 9 septembrie, în România au fost înregistrate 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate de laborator și 11 considerate probabile. Cinci persoane au murit în acest interval, toate fiind vârstnice și având comorbidități, iar cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București.

Cel mai recent raport al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, structură din cadrul INSP, arată că virusul West Nile a fost identificat în mai multe județe din țară și în Capitală. Din totalul celor 83 de cazuri raportate în actualul sezon, 72 au fost confirmate, iar alte 11 sunt încadrate drept cazuri probabile.

În același interval, cinci persoane infectate au murit. Potrivit datelor INSP, este vorba despre persoane vârstnice care aveau și alte afecțiuni.

Distribuția teritorială arată diferențe importante între zonele țării. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul București, unde au fost înregistrate 34 de îmbolnăviri.

Urmează județul Ilfov, cu 10 cazuri, și Călărași, cu șase cazuri. În Brăila, Giurgiu și Ialomița au fost raportate câte patru cazuri, în timp ce în Galați și Teleorman au fost câte trei.

Câte două cazuri au fost înregistrate în Cluj și Suceava. Câte un caz a fost raportat în Argeș, Bihor, Botoșani, Constanța, Harghita, Iași, Mureș, Prahova, Satu Mare, Vaslui și Vrancea.

În cazul persoanei din Harghita, expunerea s-a produs într-o altă țară, însă cazul a fost atribuit județului de domiciliu.

Datele INSP arată că virusul West Nile a afectat persoane din mai multe categorii de vârstă, de la adolescenți până la persoane de peste 80 de ani. În grupa 15-19 ani a fost raportat un singur caz.

La persoanele cu vârste între 20 și 29 de ani au fost înregistrate patru cazuri, iar în categoria 30-39 de ani au fost cinci. Alte opt cazuri au fost raportate în grupa de vârstă 40-49 de ani.

Numărul crește în rândul persoanelor de peste 50 de ani. În categoria 50-59 de ani au fost înregistrate 18 cazuri, iar grupa 60-69 de ani are cele mai multe îmbolnăviri, respectiv 21. La persoanele cu vârste între 70 și 79 de ani au fost raportate 17 cazuri, iar alte nouă au fost înregistrate la persoane de cel puțin 80 de ani.

Specialiștii recomandă populației să reducă pe cât posibil expunerea la țânțari. Printre măsurile indicate se numără purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor lungi, precum și folosirea substanțelor repelente împotriva țânțarilor.

INSP recomandă și utilizarea substanțelor insecticide în locuințe și în jurul acestora. Pentru a împiedica insectele să intre în case, oamenii sunt sfătuiți să monteze plase de protecție la ferestre.

O altă măsură indicată este eliminarea zonelor cu apă stagnantă din jurul gospodăriilor. Recipientele în care se acumulează apă trebuie golite, iar bălțile din apropierea locuințelor trebuie desecate. Specialiștii recomandă și îndepărtarea gunoiului menajer și a altor surse care pot favoriza apariția țânțarilor.

Bilanțul raportat până la 9 septembrie ajunge astfel la 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, precum și cinci decese.