Ce trebuie să știe adolescenții care vor să se angajeze înainte de majorat. Domeniile în care pot găsi un job cu ușurință

Din dorința de a lua o parte din povara cheltuielilor de pe umerii părinților, mulți adolescenți caută să se angajeze înainte de vârsta majoratului. Potrivit Codului Muncii, vârsta minimă pentru încheierea unui contract de muncă este de 16 ani. Începând de la această vârstă, tinerii pot semna singuri contractul de angajare și pot intra în câmpul muncii legal, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Registrului Național de Evidență a Salariaților. Există însă și o excepție.

Adolescenții care au împlinit 15 ani pot lucra doar cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

„Minorii pot încheia un contract de muncă de la 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, doar pentru activități potrivite dezvoltării lor fizice, intelectuale și aptitudinale. Retragerea acordului până la împlinirea vârstei de 16 ani duce la încetarea de drept a contractului”, se menționează în Registrul Național de Evidență a Salariaților.

Contractul de muncă poate fi încheiat atât pe perioadă determinată, cât și pe perioadă nedeterminată și poate fi cu normă întreagă sau parțială.

Munca fără contract poate fi riscantă pentru tineri. În lipsa unui contract legal, există riscul de a nu primi salariul promis sau de a fi obligați să lucreze în condiții care nu respectă limitele prevăzute de lege pentru minorii sub 18 ani. De asemenea, fără contract nu pot beneficia de asigurare medicală sau protecție legală.

Pentru a se angaja, un minor trebuie să prezinte câteva documente esențiale. Printre acestea se află cartea de identitate, adeverința de studii eliberată de unitatea de învățământ și certificatul medical care confirmă că este apt pentru muncă.

În cazul tinerilor de 15 ani, este necesară și o declarație notarială prin care părinții sau reprezentanții legali își dau acordul pentru angajare. Pentru autentificarea declarației sunt necesare documente care dovedesc calitatea de părinte sau reprezentant legal.

Legea stabilește reguli stricte privind programul de lucru al minorilor. Adolescenții sub 18 ani pot lucra maximum șase ore pe zi și cel mult 30 de ore pe săptămână. Acest program este considerat normă întreagă pentru această categorie de vârstă. Dacă programul depășește patru ore și jumătate pe zi, aceștia au dreptul la o pauză de masă de cel puțin 30 de minute.

De asemenea, între două zile de muncă trebuie să existe o perioadă de repaus de minimum 12 ore consecutive. Pentru cei cu vârste între 15 și 16 ani, perioada de repaus trebuie să fie de cel puțin 14 ore.

Minorii au dreptul și la repaus săptămânal de 48 de ore consecutive, de regulă în weekend. În plus, beneficiază de cel puțin trei zile de concediu de odihnă în plus față de cele 20 de zile acordate în mod obișnuit angajaților după șase luni de muncă.

Legea le interzice angajatorilor să folosească minorii pentru activități periculoase sau care le pot afecta sănătatea. Cei sub 18 ani nu pot lucra în condiții grele, vătămătoare sau periculoase.

Este interzisă munca sub pământ sau sub apă, activitatea la înălțimi mari sau în spații foarte restrânse. De asemenea, adolescenții nu pot lucra în medii cu radiații sau substanțe toxice și nici în condiții de temperaturi extreme.

Angajatorii nu au voie să îi pună să manipuleze utilaje periculoase sau să transporte greutăți mari. În același timp, cei care nu au împlinit 18 ani nu pot lucra peste cele șase ore pe zi și nu pot desfășura activități de noapte, după ora 22.00.

În plus, programul de muncă trebuie organizat astfel încât să nu afecteze participarea la cursuri sau timpul necesar pentru studiu.

Tinerii care au împlinit 16 ani, sau 15 ani cu acordul părinților, pot lucra în mai multe domenii. Printre cele mai frecvente se numără joburile din sectorul HORECA, precum picol, ospătar, barista sau ajutor de bucătar.

De asemenea, adolescenții pot lucra în retail ca lucrători comerciali sau consilieri de vânzări. În domeniul divertismentului pot activa ca animatori la petreceri pentru copii.

O altă variantă este activitatea de livrator sau curier pentru livrarea de mâncare sau colete de mici dimensiuni.

Există și oportunități în mediul online, unde adolescenții pot crea conținut pentru rețelele sociale, bloguri sau platforme video. De asemenea, joburile sezoniere din timpul verii, cum ar fi cele de pe litoral sau din parcurile de distracții, reprezintă o opțiune frecventă.