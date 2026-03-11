Ce salarii au angajații ANAF. Sunt peste 4.000 de posturi vacante

Agenția Națională de Administrare Fiscală se confruntă cu o lipsă semnificativă de personal, în condițiile în care nivelul de salarizare este considerat necompetitiv, iar plecările din instituție sunt tot mai frecvente. Președintele ANAF, Adrian Nica, a atras atenția că instituția are în prezent mii de posturi neocupate și că atragerea de specialiști devine tot mai dificilă.

Adrian Nica a declarat că principala problemă a instituției ține de resursa umană, în contextul în care salariile sunt mult sub nivelul pieței, iar anumite structuri ale ANAF se confruntă cu un deficit major de personal.

„Cred că principala problemă este partea de resursă umană, unde resursa e limitată, iar salarizarea noastră e proastă şi foarte proastă. (...) Modul în care plătim serviciile colegilor noştri este unul mult sub nivelul pieţei. Serviciile importante, gen preţuri de transfer, control comerţ electronic, structura de mari contribuabili şi Capitala - nu avem personal. De ce ai lucra într-o structură cu risc total, cu vizibilitate atunci când faci ceva prost, şi tu mai ai trei ani până la pensionare, şi nu preferi să te duci la administraţia Bolintin Vale. E la fel”, a susţinut acesta, marţi, la a 22-a ediţie a Conferinţei Anuale de Taxe PwC România.

Potrivit șefului Fiscului, instituția are în prezent aproximativ 4.100 de posturi vacante, ceea ce înseamnă peste 20% din schema totală de personal.

Adrian Nica a explicat că deficitul de personal nu este rezultatul unor reduceri de posturi, ci al plecărilor naturale ale angajaților, care au ales să părăsească instituția.

„ANAF are un ritm înfiorător de plecări. Nu e nevoie nicio reducere, au ieşit natural. Pe termen scurt e uşor să spui, ca manager, eu nu dau oameni afară. Nu ştiu ce-o să facem peste 7 luni, un an, ce atragem, ce punem în loc. Va fi greu pentru noi", a subliniat preşedintele ANAF.

În aceste condiții, conducerea instituției avertizează că, pe termen mediu, deficitul de personal ar putea deveni o problemă serioasă pentru activitatea Fiscului.

Șeful ANAF a precizat că nivelul actual al salariilor face foarte dificilă atragerea de specialiști, mai ales în domeniile care necesită competențe digitale sau expertiză tehnică.

„Dacă e tânăr, îi oferim 3.500 lei, iar dacă are 20 de ani vechime - circa 7.000 de lei. E foarte greu să atragem resursa umană de calitate în condiţiile astea", a punctat acesta subliniind că o consecinţă directă este că structurile strategice rămân descoperite.

În plus, media de vârstă a angajaților din instituție este ridicată, ceea ce complică procesul de modernizare și digitalizare: „Este destul de greu să-i spui: nu mai teroriza contribuabilul cu balanţe, nu mai întreba de stocuri, uită-te în SAF-T, fă-i o profilare de acolo”, a mai spus președintele ANAF.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a 22-a ediții a Conferinței Anuale de Taxe organizate de PwC România, unde principalele teme discutate au fost modificările fiscale recente, direcțiile actuale ale controalelor ANAF și rolul tot mai important al tehnologiei în activitatea fiscală.