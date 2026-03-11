Social

Ce salarii au angajații ANAF. Sunt peste 4.000 de posturi vacante

Comentează știrea
Ce salarii au angajații ANAF. Sunt peste 4.000 de posturi vacanteANAF. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Agenția Națională de Administrare Fiscală se confruntă cu o lipsă semnificativă de personal, în condițiile în care nivelul de salarizare este considerat necompetitiv, iar plecările din instituție sunt tot mai frecvente. Președintele ANAF, Adrian Nica, a atras atenția că instituția are în prezent mii de posturi neocupate și că atragerea de specialiști devine tot mai dificilă.

Peste 4.000 de posturi vacante

Adrian Nica a declarat că principala problemă a instituției ține de resursa umană, în contextul în care salariile sunt mult sub nivelul pieței, iar anumite structuri ale ANAF se confruntă cu un deficit major de personal.

„Cred că principala problemă este partea de resursă umană, unde resursa e limitată, iar salarizarea noastră e proastă şi foarte proastă. (...) Modul în care plătim serviciile colegilor noştri este unul mult sub nivelul pieţei. Serviciile importante, gen preţuri de transfer, control comerţ electronic, structura de mari contribuabili şi Capitala - nu avem personal. De ce ai lucra într-o structură cu risc total, cu vizibilitate atunci când faci ceva prost, şi tu mai ai trei ani până la pensionare, şi nu preferi să te duci la administraţia Bolintin Vale. E la fel”, a susţinut acesta, marţi, la a 22-a ediţie a Conferinţei Anuale de Taxe PwC România.

Potrivit șefului Fiscului, instituția are în prezent aproximativ 4.100 de posturi vacante, ceea ce înseamnă peste 20% din schema totală de personal.

Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el inclus în top
Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el inclus în top
Adrian Nica

Adrian Nica. Sursa foto: Captură video Youtube

Adrian Nica: ANAF are un ritm înfiorător de plecări

Adrian Nica a explicat că deficitul de personal nu este rezultatul unor reduceri de posturi, ci al plecărilor naturale ale angajaților, care au ales să părăsească instituția.

„ANAF are un ritm înfiorător de plecări. Nu e nevoie nicio reducere, au ieşit natural. Pe termen scurt e uşor să spui, ca manager, eu nu dau oameni afară. Nu ştiu ce-o să facem peste 7 luni, un an, ce atragem, ce punem în loc. Va fi greu pentru noi", a subliniat preşedintele ANAF.

În aceste condiții, conducerea instituției avertizează că, pe termen mediu, deficitul de personal ar putea deveni o problemă serioasă pentru activitatea Fiscului.

Salariile oferite de ANAF

Șeful ANAF a precizat că nivelul actual al salariilor face foarte dificilă atragerea de specialiști, mai ales în domeniile care necesită competențe digitale sau expertiză tehnică.

„Dacă e tânăr, îi oferim 3.500 lei, iar dacă are 20 de ani vechime - circa 7.000 de lei. E foarte greu să atragem resursa umană de calitate în condiţiile astea", a punctat acesta subliniind că o consecinţă directă este că structurile strategice rămân descoperite.

În plus, media de vârstă a angajaților din instituție este ridicată, ceea ce complică procesul de modernizare și digitalizare: „Este destul de greu să-i spui: nu mai teroriza contribuabilul cu balanţe, nu mai întreba de stocuri, uită-te în SAF-T, fă-i o profilare de acolo”, a mai spus președintele ANAF.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a 22-a ediții a Conferinței Anuale de Taxe organizate de PwC România, unde principalele teme discutate au fost modificările fiscale recente, direcțiile actuale ale controalelor ANAF și rolul tot mai important al tehnologiei în activitatea fiscală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:51 - Viitorul PDF-urilor e incert. AI cere formate mai ușor de citit
09:47 - Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. ...
09:39 - Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el incl...
09:34 - Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului a renunțat la viza umanitară și pleacă din Australia: Respectăm ...
09:28 - Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
09:22 - Casa Albă, mesaj privind prețurile la petrol și gaze. Ce promite după ce SUA și Israel vor încheia acțiunile militare...

HAI România!

Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului
Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu

Proiecte speciale