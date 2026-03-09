Cum te poți trezi cu conturile blocate peste noapte. Greșeala care poate duce la executare silită

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate declanșa verificări fără a trimite inspectori la sediul contribuabilului. Această procedură se bazează pe actele deja aflate în evidențele Fiscului, precum declarații fiscale depuse anterior, registre contabile și raportări transmise altor instituții. Scopul este de a identifica eventualele discrepanțe între veniturile declarate și cele reale, iar în cazul constatării unor diferențe, autoritatea poate solicita documente suplimentare pentru clarificare. Mai mult, cei vizați în astfel de controale se pot trezi cu conturile blocate.

Verificarea documentelor poate viza o singură perioadă fiscală sau mai multe trimestre, în funcție de nivelul de risc identificat de ANAF. Analiza nu se face aleatoriu: sunt urmărite discrepanțele între venituri și cheltuieli, tranzacțiile mari raportate incomplet sau lipsa documentelor justificative.

Contribuabilul are la dispoziție 30 de zile pentru a transmite documentele cerute. Dacă nu răspunde sau actele prezentate sunt incomplete și nu justifică diferențele identificate, ANAF poate calcula și stabili sumele datorate din oficiu. În practică, lipsa unui răspuns poate fi interpretată ca o acceptare tacită a situației fiscale stabilite de Fisc.

În situațiile în care există riscul ca datoriile să nu fie recuperate, autoritatea fiscală poate aplica măsuri asigurătorii, precum poprirea conturilor, sechestrarea bunurilor sau blocarea altor active financiare.

Aceste măsuri sunt temporare, valabile până la șase luni, cu posibilitate de prelungire până la un an, și pot fi contestate administrativ sau în instanță, contribuabilul având 45 de zile pentru a solicita suspendarea sau anularea lor.

Pe parcursul anului trecut , Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat controalele fiscale, efectuând în 2025 un total de 33.839 verificări, cu 7% mai mult decât în 2024. În urma acestora, au fost vizați peste 29.000 de contribuabili, de la marii contribuabili și firme mijlocii, până la persoane fizice și nerezidenți.

Domeniile cu cele mai multe nereguli au variat: în 2024, acestea includeau sectorul energetic, comerțul nealimentar, transportul rutier de persoane și construcțiile, iar în 2025, principalele probleme au fost în transporturile rutiere de persoane, comerțul nealimentar, construcții, comerțul auto, comerțul electronic, deșeuri reciclabile și produse alimentare.

Valoarea creanțelor suplimentare stabilite prin acțiuni de control antifraudă a crescut de la 2,176 miliarde lei în 2024 la 2,663 miliarde lei în 2025. Totodată, numărul sesizărilor înaintate organelor de urmărire penală a urcat de la 334 în 2024 la 820 în 2025.

Rezultatele controalelor antifraudă arată diferențe semnificative între sectoarele cu risc fiscal ridicat. În 2025, Sistemul RO e-Transport a înregistrat 2.007 sancțiuni, platformele ride-sharing 258 sancțiuni, sectorul HoReCa 837 sancțiuni, construcțiile 45, comerțul online 108 sancțiuni, iar prestările de servicii 2.836 sancțiuni, pentru valori totale de până la aproape 123 milioane lei în cazul platformelor de transport.

Comparativ cu anul precedent, numărul contribuabililor verificați a crescut cu 8,6%, valoarea amenzilor cu 7,5%, iar actele de sesizare transmise organelor penale s-au majorat cu 145%. Prejudiciile și implicațiile fiscale cuantificate au înregistrat creșteri de 40%, respectiv 22, se arată într-un comunicat al instituției.

În ceea ce privește totalul acțiunilor de control fiscal, în 2025 au fost realizate 68.045 acțiuni, cuprinzând inspecții fiscale, verificări documentare și controale inopinate. În urma acestora, ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de aproape 4,35 miliarde lei, dintre care 3,4 miliarde rezultate din inspecții fiscale. Principalele domenii afectate au fost industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și construcțiile.

În același an, au fost transmise 480 de sesizări către organele de urmărire penală, continuând astfel politica ANAF de creștere a eficienței controalelor și de combatere a fraudei fiscale.