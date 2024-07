Social Clarvăzătoarea oarbă Baba Vanga a prezis sfârșitul timpurilor. Când ar avea loc marele final







Predicția mistei oarbe Baba Vanga. 2025 este anul în care va începe sfârșitul timpurilor, conform predicției misticei oarbe Baba Vanga. Sub un alt nume, ea era Vangeliya Pandeva Gushterova, o clarvăzătoare oarbă din Bulgaria, cunoscută pentru presupusele sale abilități profetice.

Predicția misticei oarbe Baba Vanga

Potrivit Babei Vanga, omenirea nu va pieri până în 5079, dar prezice sfârșitul timpurilor în 2025. Ea este denumită uneori Nostradamus al Balcanilor și, potrivit The Sun, a prevăzut lucruri precum 11 septembrie și conflictul din Ucraina. Profețiile ei și acuratețea lor nu sunt documentate oficial.

Potrivit mai multor surse, Vanga a făcut unele previziuni tulburătoare în trecut, iar cea mai recentă care a ieșit la suprafață este că lumea se va sfârși în 2025. Potrivit lui Vanga, sfârșitul lumii este prezis să aibă loc în 2025, dar omenirea nu va pieri până în 5079.

În ciuda faptului că Baba Vanga a murit în 1996, adepții ei încă se așteaptă ca unele dintre profețiile sale să se adeverească. Se spune că o furtună solară și armele biologice nucleare au determinat-o pe Vanga să prezică sfârșitul lumii în 2023.

Profețiile despre sfârșitul omenirii făcute de Vanga

Europa va avea o scădere catastrofală a populației din cauza conflictelor până în 2025. Vom începe să ne uităm la Venus ca potențială sursă de energie până în 2028. Nivelul global al mărilor va crește brusc în 2033 ca urmare a topirii calotei glaciare polare. Țările din întreaga lume vor adopta comunismul până în 2076.

Contactul extratereștrilor cu oamenii va avea loc până în 2130. O mare parte a lumii va fi distrusă de secetă în 2170. O civilizație marțiană și Pământul vor intra în război în 3005. Pământul va fi nelocuibil până în 3797, moment în care va înceta locuirea umană. Lumea se va sfârși definitiv în 5079.

Omenirea e în pericol

Nimeni altcineva nu a făcut aceeași afirmație ca Vanga cu privire la sfârșitul lumii. Deoarece calendarul lor s-a încheiat pe 21 decembrie 2012, mulți oameni au crezut că tribul mayaș a prezis sfârșitul lumii.

Estimările anuale ale Doomsday Clock sunt disponibile și la Bulletin of the Atomic Scientists. Pericolul fără precedent cu care se confruntă lumea a fost simbolizat de Ceasul Apocalipsei, care a fost setat la 90 de secunde de miezul nopții în acest an pentru al doilea an consecutiv.

Cu încă un an în urmă, ceasul a fost setat la nouăzeci de secunde de miezul nopții, ceea ce a reprezentat cea mai mare apropiere de miezul nopții din istoria ceasului, potrivit Insiderpaper.