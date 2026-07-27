Dacă îți dorești un preparat simplu, gustos și potrivit atât pentru prânz, cât și pentru cină, crochetele de pui în crustă de parmezan sunt o alegere excelentă. Se prepară din ingrediente accesibile, au o crustă aurie și crocantă, iar interiorul rămâne fraged și suculent. Pot fi servite alături de o salată, cartofi copți sau un sos de iaurt cu usturoi.

Pentru aproximativ 4 porții ai nevoie de următoarele ingrediente:

600 g piept de pui

2 ouă

100 g pesmet

80 g parmezan ras fin

2 linguri făină

2 căței de usturoi

1 linguriță boia dulce

1 linguriță oregano uscat

1/2 linguriță piper

1 linguriță sare (sau după gust)

2 linguri pătrunjel verde tocat

ulei pentru prăjit sau spray cu ulei, dacă sunt preparate la cuptor

Primul pas este pregătirea cărnii. Pieptul de pui se taie în bucăți și se mărunțește cu ajutorul unui robot de bucătărie sau se toacă. Carnea se pune într-un bol încăpător.

Se adaugă un ou, usturoiul pisat, pătrunjelul tocat, boiaua, oregano, sarea și piperul. Ingredientele se amestecă bine până când compoziția devine omogenă și ușor de modelat.

Într-o farfurie separată se pregătește crusta. Din compoziția de carne se formează crochete de dimensiuni egale, ușor alungite sau rotunde, după preferință.

Fiecare bucată se trece mai întâi prin făină, apoi prin oul rămas, bătut ușor, iar la final se îmbracă în amestecul de pesmet și parmezan. Crusta trebuie presată delicat, astfel încât să adere bine.

Crochetele pot fi gătite în două moduri. Pentru varianta clasică, se prăjesc în ulei încins, la foc mediu, timp de aproximativ 4-5 minute pe fiecare parte, până când capătă o culoare aurie și sunt pătrunse complet.

Dacă preferi o variantă mai ușoară, pune crochetele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, pulverizează puțin ulei deasupra și coace-le în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius timp de 20-25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.

Crochetele de pui în crustă de parmezan sunt delicioase imediat după preparare, cât sunt fierbinți și foarte crocante. Se potrivesc perfect cu sos de iaurt cu usturoi, maioneză cu lămâie, sos ranch sau ketchup de casă. Ca garnitură, poți alege cartofi wedges, legume la cuptor, o salată verde sau o salată de vară cu roșii și castraveți.

Pentru o crustă și mai crocantă, lasă crochetele pane să stea 10-15 minute la frigider înainte de a le găti. În acest fel, stratul de pesmet și parmezan se va fixa mai bine și va rămâne intact în timpul prăjirii sau coacerii.