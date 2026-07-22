Inspirate din celebrul desert italian, clătitele Tiramisu au cucerit internetul. Majoritatea utilizatorilor spun că această combinație de mascarpone, cafea și cacao este irezistibilă. Rețeta este ușor de pregătit și nu necesită tehnici complicate, fiind potrivită chiar și pentru cei care nu au multă experiență în bucătărie.

Pentru aproximativ 10-12 clătite ai nevoie de:

250 g făină

2 ouă

500 ml lapte

2 linguri zahăr

1 lingură unt topit

un praf de sare

o linguriță extract de vanilie

Ingrediente pentru crema Tiramisu

250 g mascarpone

200 ml smântână pentru frișcă

50 g zahăr pudră

o linguriță extract de vanilie

150 ml cafea espresso răcită

pudră de cacao pentru decor

Într-un bol, amestecă ouăle cu zahărul și praful de sare. Adaugă treptat laptele, apoi încorporează făina cernută, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. La final, pune untul topit și extractul de vanilie.

Lasă compoziția să se odihnească timp de 15-20 de minute, apoi coace clătitele într-o tigaie încinsă, unsă foarte ușor cu unt sau ulei. Acestea trebuie să fie subțiri și rumenite ușor pe ambele părți.

Bate smântâna pentru frișcă până capătă consistență, apoi amestec-o cu mascarponele, zahărul pudră și vanilia, până obții o cremă fină și omogenă.

Fiecare clătită se însiropează foarte ușor cu espresso răcit. Nu exagera cu cantitatea de cafea, pentru ca desertul să nu devină prea moale. Întinde un strat generos de cremă, apoi rulează clătita sau împăturește-o în patru.

Pune clătitele pe un platou, unge partea superioară cu puțină cremă și presară din belșug pudră de cacao. Pentru un plus de aromă, desertul poate fi ținut la frigider 30-60 de minute înainte de servire.