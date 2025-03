Politica Omul ce zicea că-l aduce pe Musk în România cerea bani pentru Georgescu







Ovidiu Stănică este cel care a lansat ideea că îl va aduce pe Elon Musk în România. Mai exact, organizația care se afla în spatele presupusului eveniment se află în Elveția și îl are la conducere chiar pe fostul politician Stănică.

Cine este, de fapt, Ovidiu Stănică

Ovidiu Stănică este fostul consilier județean care, în luna decembrie, solicita sume de bani de la oamenii de afaceri români în numele unui fost candidat independent. Scopul acestei cereri era achiziționarea unui avion pentru a aduce „celebrități” din SUA care să-l sprijine pe Călin Georgescu, arată site-ul de investigații Snoop.

Stănică se prezenta ca președintele Federației Europene a Camerelor Bilaterale de Comerț, organizație în care colaborează cu doi foști ambasadori din România, Belarus și Palestina.

Tot el este cel care a cerut bani lui Sorin Constantinescu, o persoană influentă în lumea jocurilor de noroc: „Mi s-a propus să plătesc transportul oficialilor americani care ar veni în România să-l susțină pe Călin Georgescu. Nu mi-a zis suma, probabil era vorba de 2-300.000 de euro”, a declarat Sorin Constantinescu.

Gigi Becali confirmă că și lui i-a cerut bani

Gigi Becali, patronul FCSB, a susținut, de asemenea, că Sorin Stănică i-ar fi cerut și lui suma de 350.000 euro.

„Îl cheamă Ovidiu Stănică, care mi-a dat un mesaj, și după aia am și vorbit la telefon că domnul Georgescu are nevoie să fie plătită o sumă de 350.000 dolari în America și, dacă am posibilitatea, pentru vizita unor persoane din apropierea președintelui Trump”, a spus Gigi Becali în luna februarie.

Mai mult, Snoop mai arată că pe data de 1 decembrie 2024, chiar în ziua alegerilor parlamentare, un om de afaceri din România a fost abordat, pe WhatsApp, de un număr cu prefix de Elveția.

„Vă salut, am un subiect sensibil de discutat cu dumneavoastră. Mi-a indicat Călin Georgescu că ați fi singurul cu sânge în instalație care ar putea să ajute. Eu sunt în drum spre România, aterizez la 19:25”, se arată în mesaj.

Ovidiu Stănică a cerut bani pentru jet-ului US-România și retur

Omul din Elveția, care se semnează Ovidiu Stănică la final, vine cu o propunere, și anume, o întâlnire „în trei” în acea seară: „Este o chestiune urgentă și vitală, altfel nu vă deranjam”, a scris în primul mesaj.

Interlocutorul i-a răspuns că nu este în țară și l-a întrebat de ce ar avea nevoie, iar fostul politician i-a explicat pentru ce îi trebuie bani:

„Trebuie ca mâine dimineață la ora 09:00 (ora SUA) să ajungă într-un cont din US echivalentul jet-ului US-România și retur. Și dacă ar fi sub formă de împrumut, în 30 returnăm cu plus”, se arată în mesajul semnat Ovidiu Stănică pe WhatsApp. Mai multe detalii despre anchetă puteți citi pe site-ul snoop.ro.