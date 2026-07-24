Împlinirea a 75 de ani de viață de către Patriarhul Daniel, la 22 iulie 2026, ar fi trebuit să fie un moment de reflecție instituțională și de bilanț pentru Biserica Ortodoxă Română. Sub mandatul său, Biserica a traversat o perioadă de modernizare administrativă fără precedent, a ridicat Catedrala Națională și și-a asumat o poziție geopolitică fermă.

Am scris ceea ce credeam că trebuie spus, am făcut-o cu frica de textele pompoase. Dar mi-am amintit ce mi-a spus Pr. Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, la un moment dat: „Adevărul credinței nu se ascunde de dragul păcii.”. Era o pildă din Sf. Maxim Mărturisitorul. Așa că am pornit la drum.

Un drum marcat de faptul că aniversarea a funcționat ca un magnet pentru o coaliție eterogenă de detractori. De la ideologi progresiști și portavoci pro-ruse, până la oportuniști care ani la rând s-au aplecat să-i sărute dreapta, un întreg cor de voci și-a găsit vocația critică exact în acest moment.

Motivul real? Dincolo de nemulțumirile declarate, asistăm la un fenomen sociologic clasic: parazitarea imaginii unei personalități uriașe pentru a ieși din anonimat.

Poate cel mai virulent și cel mai periculos val de atacuri vine din zona filorusă și a naționalismului de fațadă. Motivul este unul strict geopolitic și strategic. Sub conducerea Patriarhului Daniel, Biserica Ortodoxă Română a refuzat categoric să se alinieze „ortodoxiei de stat” predicate de Patriarhul Kiril al Moscovei.

BOR a condamnat ferm invazia din Ucraina, s-a implicat masiv în criza refugiaților și, foarte important, a susținut reactivarea și extinderea Mitropoliei Basarabiei, lovind direct în interesele canonice și politice ale Rusiei în Republica Moldova.

Pentru propagandiștii pro-ruși, Patriarhul Daniel a devenit o țintă predilectă tocmai pentru că a menținut corabia Bisericii pe un curs pro-occidental și pro-european, refuzând retorica anti-Occident dictată de la Kremlin. Atacurile lor încearcă să-l descrie drept un „trădător” al ortodoxiei tradiționale, când, în fapt, el este doar un apărător al interesului național.

Pe celălalt flanc se află aripa progresistă, pentru care atacarea Bisericii este un test obligatoriu de apartenență la grup. Deși Patriarhul a demonstrat o deschidere diplomatică și o capacitate de dialog, pentru acești critici, el rămâne simbolul suprem al conservatorismului.

Discursul lor ignoră complet uriașa operă filantropică a Bisericii, cu sute de așezăminte sociale, cantine, spitale susținute de BOR și se reduce la clișee obosite despre fonduri și „taxe”.

Scopul? Lovind în cel mai înalt reprezentant al Bisericii, acești actori politici și formatori de "furtuni în paharul cu apă” caută să își consolideze propria bază electorală sau audiența, folosind imaginea Patriarhului ca pe un instrument de polarizare.

Cea mai tristă și probabil cea mai cinică categorie este cea a persoanelor publice care, ani de-a rândul, au făcut potecă la Dealul Patriarhiei.

Când aveau nevoie de sprijin material, un job, o fotografie de campanie care să le valideze latura morală sau o binecuvântare pentru a câștiga simpatia electoratului conservator, acești oameni erau primii la ușa Patriarhului, gata să-i sărute mâna și să jure credință.

Acum, simțind direcția umbrei pe rețelele de socializare sau fiind tăiați de la anumite privilegii ori asocieri de imagine, au devenit brusc moraliști. Ei pozează în reformatori și critici severi ai sistemului bisericesc.

Este tipologia oportunistului care, neputând să mai profite de pe urma apropierii și prieteniei cu o personalitate puternică, încearcă să profite de pe urma atacării acesteia.

Atacurile concentrate în jurul vârstei de 75 de ani ai Patriarhului Daniel nu sunt despre teologie, morală publică sau reformă. Ele sunt despre transferul de capital de imagine.

Când o persoană cu o statură istorică, administrativă și intelectuală precum cea a actualului Patriarh atinge o bornă importantă, spațiul public se umple de cei care vor o fărâmă din această atenție. Frustrații își strigă nemulțumirile personale, ascunzându-le sub masca indignării civice. Iar pro-rușii execută ordine geopolitice, după cum oportuniștii își trădează propriul trecut.

În final, zgomotul lor este trecător, în timp ce bilanțul celor aproape două decenii de patriarhat ale lui P.F.P. Daniel va rămâne.

Catedrala Mântuirii Neamului, mii de proiecte filantropice, o Biserică modernizată și ancorată în parcursul european al României vor rămâne scrise în istorie.

Cei care aruncă astăzi cu pietre o fac dintr-un motiv simplu și profund uman: statura lui le amintește de propria micime.

Așa că o să închei tot cu un citat din Sf. Maxim Mărturisitorul: „Orgoliul este tăierea legăturii cu Dumnezeu și începutul tuturor rătăcirilor minții.”