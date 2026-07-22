Patriarhul Daniel la 75 de ani. Catedrala unei generații

În ziua în care împlinește 75 de ani, Patriarhul Daniel nu și-a fixat o ceremonie fastuoasă, ci o ședință de lucru privind pregătirea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși. Detaliul, consemnat de Patriarhia Română, are valoarea unui portret: al șaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și-a legat numele de organizare, continuitate și proiecte duse din faza de idee în realitatea instituțiilor.

Dintre aceste proiecte, niciunul nu concentrează mai bine durata, ambiția și semnătura epocii sale decât Catedrala Națională. De aceea, pentru mine, ca pentru milioanele de români care îi pomenesc numele la fiecare liturghie, pot spune că Patriarhul Daniel este el însuși catedrala unei generații.

Ca un smerit credincios, îi adresez o urare:

Fie ca această aniversare să vă aducă bucuria roadelor unei vieți închinate credinței și poporului român.

Catedrala Națională, ctitoria emblematică a patriarhatului Preafericirii Voastre, va rămâne peste generații mărturia unei misiuni împlinite cu perseverență, responsabilitate și Credință.

Întru mulți și binecuvântați ani, Preafericirea Voastră!

Biografia cuprinde școli, publicații, instituții medicale, structuri pentru diaspora și zeci de inițiative culturale.

Dar, dacă trebuie aleasă o realizare-simbol, ridicarea, consacrarea și aducerea în funcțiune a catedralei reprezintă cea mai importantă: ea a transformat o promisiune veche de aproape un secol și jumătate într-un reper construit al Bucureștiului.

Daniel Ciobotea s-a născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, ca al treilea copil al învățătorilor Alexe și Stela Ciobotea. La botez a primit numele Dan‑Ilie. A urmat școala primară în satul natal, gimnaziul la Lăpușnic și liceul la Buziaș și Lugoj, înainte de a intra, în 1970, la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale formării sale este traseul confesional neobișnuit pentru un tânăr teolog român din anii comunismului. După cursurile doctorale de la București, sub îndrumarea părintelui Dumitru Stăniloae, a studiat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, apoi la Facultatea de Teologie Catolică a Universității „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau.

În 1979 și-a susținut doctoratul la Strasbourg, cu o teză despre raportul dintre teologie și spiritualitate; în 1980 a prezentat la București o versiune extinsă, lucrată sub îndrumarea părintelui Dumitru Stăniloae.

Această formație explică o trăsătură constantă a profilului său: interesul pentru identitatea ortodoxă, dublat de capacitatea de a lucra în limbajul dialogului ecumenic. Între 1980 și 1988 a fost lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, în Elveția, devenind director adjunct între 1986 și 1988 și profesor asociat la Geneva și Fribourg. Într-o epocă în care România era izolată, viitorul patriarh dobândea experiența unui mediu internațional și interconfesional.

La 6 august 1987 a intrat în monahism la Mănăstirea Sihăstria și a primit numele Daniel. Naș de călugărie i-a fost părintele Ilie Cleopa. La câteva zile distanță a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah. Întâlnirea dintre cultura universitară occidentală, teologia lui Stăniloae și spiritualitatea Sihăstriei a devenit una dintre cheile biografiei sale: un profil intelectual modern, așezat într-o filiație monahală românească.

Schimbarea de regim din 1989 l-a găsit consilier patriarhal pentru teologia contemporană și dialogul ecumenic. La 12 februarie 1990 a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul „Lugojanul”, iar la 7 iunie, în același an, a fost ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Avea 38 de ani și devenea unul dintre ierarhii noii perioade istorice deschise după prăbușirea dictaturii.

Cei 17 ani petrecuți la Iași au conturat stilul care avea să-i definească patriarhatul: întemeierea de instituții și folosirea mijloacelor moderne de comunicare. În această perioadă au fost dezvoltate Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, școli teologice și sanitare, centre culturale și de restaurare, Centrul medical „Providența”, Institutul Trinitas și Radio Trinitas, care a început să emită la 17 aprilie 1998. În 2005 a apărut „Ziarul Lumina”, iar în 2007 a fost înființat Trinitas TV.

Ales Patriarh la 12 septembrie 2007 și întronizat la 30 septembrie, Daniel a devenit al șaselea întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, în chiar anul aderării României la Uniunea Europeană.

La mai puțin de o lună după întronizare a organizat Centrul de Presă Basilica, reunind radioul, televiziunea, cotidianul „Lumina”, agenția de știri și biroul de presă. Au urmat consolidarea administrației bisericești, dezvoltarea eparhiilor din diaspora, proiecte sociale și medicale, ani omagiali și comemorativi și extinderea calendarului sfinților români.

Patriarhul Daniel nu a inventat proiectul Catedralei Naționale, l-a moștenit. Tocmai această continuitate îi dă însă dimensiunea istorică. Ideea unei catedrale reprezentative a prins contur după Războiul de Independență din 1877.

În 1884, regele Carol I a înaintat Parlamentului proiectul unei legi pentru construirea ei, iar bugetul statului prevedea cinci milioane de lei aur, aproximativ 5% din bugetul țării din acel an. Proiectul a trecut apoi prin concursuri, subscripții, schimbări de amplasament și lungi amânări.

După Marea Unire, regele Ferdinand a emis în 1920 un hrisov pentru ridicarea unei biserici monumentale în memoria victoriei din războiul de întregire. În 1929, Patriarhul Miron Cristea a sfințit un amplasament la poalele Dealului Mitropoliei, dar criza economică, Al Doilea Război Mondial și apoi regimul comunist au îngreunat proiectul.

Patriarhul Teoctist l-a readus în atenție după 1990; s-au încercat amplasamente în Piața Unirii, iar în 2005 a fost aleasă zona Dealului Arsenalului. Terenul a fost predat Patriarhiei în 2006.

Aici începe contribuția decisivă a Patriarhului Daniel. La 29 noiembrie 2007, la numai două luni de la întronizare, a pus piatra de temelie și a sfințit locul. Au urmat trei ani de consultări pentru proiectare, autorizarea din 2 septembrie 2010 și deschiderea șantierului la 20 decembrie 2010; lucrările de infrastructură au intrat în ritm în 2011. În locul unei noi amânări, mandatul său a produs succesiunea rară fără de care marile proiecte rămân simbolice: amplasament, proiect, autorizație, finanțare, execuție, consacrare și utilizare.

Patriarhul Daniel despre Catedrala Națională: „O carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină”

La 25 noiembrie 2018, în anul Centenarului Marii Uniri, altarul catedralei a fost sfințit de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel. Sub Sfânta Masă au fost așezate moaște ale martirilor de la Niculițel și ale Sfântului Constantin Brâncoveanu, împreună cu o listă ce cuprinde numele a 350.000 de eroi români cunoscuți din istorie.

La 26 octombrie 2025, anul Centenarului Patriarhiei Române, cei doi patriarhi au oficiat și slujba de sfințire a picturii, înconjurați de un amplu sobor.

Cele două momente, 2018 și 2025, au legat construcția de marile centenare ale statului și ale Bisericii.

Catedrala este cea mai importantă realizare a Patriarhului Daniel nu doar prin dimensiuni, edificiul central are aproximativ 126 de metri lungime, 67,7 metri lățime și 127 de metri înălțime, ci mai ales prin densitatea de istorie pe care o închide.

Ea duce la capăt un mandat formulat în timpul monarhiei, reluat după Marea Unire, înghețat de războaie și comunism și transmis de la un patriarh la altul. În istoria instituțiilor, finalizarea unei asemenea continuități contează mai mult decât simpla inaugurare a unei clădiri.

Ea este, totodată, semnătura vizibilă a unui mod de conducere. Radio, televiziune, presă, instituții sociale, eparhii ale diasporei și programe educaționale pot fi reorganizate de succesorii unei epoci. Catedrala rămâne însă un reper fizic, capabil să fixeze în peisajul capitalei numele generației care a construit-o.

Poate fi admirată sau contestată, așa cum se întâmplă cu marile edificii publice, dar nu poate fi ocolită într-o evaluare istorică a patriarhatului început în 2007.

Această nuanță nu slăbește teza, ci o face istoric exactă. Între legea lui Carol I din 1884 și slujba din 2025 se întind 141 de ani. În 2007 exista un loc și o aspirație; în 2026 există o catedrală dominantă în orizontul Bucureștiului, sfințită, vizitată și folosită liturgic, chiar dacă mozaicul și unele spații ale ansamblului continuă să fie lucrate.

Patriarhul Daniel a fost cel care a mutat proiectul peste linia ireversibilă dintre dorință și realitate.

La 75 de ani, portretul Patriarhului Daniel nu se rezumă la Catedrala Națională. El rămâne teologul format de personalitățile părinților Stăniloae și Bossey, monahul legat de Sihăstria. Va fi întotdeauna ucenicul părintelui Cleopa, ierarhul ridicat în primii ani ai libertății religioase recâștigate. Dar și administratorul Credinței, omul care a intuit devreme forța radioului, a televiziunii și a presei. Fiecare dintre aceste ipostaze a pregătit însă capacitatea de a conduce un proiect pe termen lung.

De aceea, imaginea potrivită pentru această aniversare este cea a unei biografii transformate în arhitectură.

Catedrala Națională reunește teologia, memoria eroilor, organizarea instituțională și ambiția de a lăsa o operă care să reziste de-a lungul generațiilor.

Dintre toate realizările patriarhatului său, aceasta este cea mai importantă tocmai fiindcă nu aparține doar prezentului: încheie o datorie moștenită din secolul al XIX‑lea și deschide o istorie care va continua mult după încheierea actualului mandat patriarhal.