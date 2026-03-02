Patriarhul Daniel a sărbătorit 36 de ani de slujire arhierească. Apel pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale

Patriarhul Daniel a sărbătorit 36 de ani de slujire arhierească. La finalul slujbei de duminică din Catedrala Patriarhală, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a fost felicitat pentru munca sa. După Sfânta Liturghie, episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a prezentat volumul „Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinți români și sfințirea picturii Catedralei Naționale. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2025” și a pus accent pe contribuția constantă a Patriarhului Daniel.

„Acești 36 de ani de slujire arhierească ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre”, a afirmat episcopul.

Varlaam Ploieșteanul a amintit și perioada păstoririi Patriarhului ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, citând din scrierile Mitropolitului Bartolomeu Anania, care descria activitatea mitropoliei ca pe „o prisacă a Duhului Sfânt”.

„După 30 septembrie 2007, data întronizării Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al României, această atmosferă de prisacă a Duhului Sfânt a fost adusă la nivelul întregii Patriarhii, atât în țară, cât și în străinătate”, a explicat Episcopul vicar.

Episcopul vicar a punctat cât de importantă este prezența Bisericii în viața comunității, explicând că activitatea sa se resimte chiar și în rândul oamenilor care nu au legături directe cu instituția. Totodată, a evidențiat grija Patriarhului Daniel pentru întreaga societate.

Patriarhul Daniel și-a exprimat recunoștința pentru urările primite și a evidențiat faptul că activitatea Bisericii se bazează pe efortul comunității, comparând modul în care credincioșii lucrează împreună cu hărnicia și organizarea albinelor dintr-o stupină.

„Albinele sunt harnice și darnice. Harnice pentru că adună esențialul, iar această lucrare a hărniciei se concretizează în dărnicia exprimată prin fagurii de miere”, a afirmat Patriarhul.

El a explicat că această imagine reflectă implicarea comună a slujitorilor și credincioșilor și a mulțumit lui Dumnezeu pentru roadele activității Bisericii, precum și pentru contribuția tuturor celor implicați în misiunea acesteia.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrările acestea care s-au făcut în primul rând cu ajutorul Lui și cu osteneala ierarhilor, preoților, diaconilor, monahilor și monahiilor, credincioșilor și credincioaselor și tuturor instituțiilor bisericești”, a adăugat reprezentantul BOR.

Patriarhul Daniel a fost hirotonit arhiereu pe 4 martie 1990, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, în Duminica Ortodoxiei.La final, Patriarhul Daniel a făcut un apel pentru susținerea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale. Înaltul a explicat că, deși pictura a fost sfințită în stadiul actual, proiectul nu este finalizat. Unele zone din lăcașul de cult sunt acoperite cu pânză pe care au fost realizate provizoriu chipuri ale sfinților sau reprezentări ale Sinoadelor Ecumenice. În plus, mai trebuie pictate anumite icoane din pronaos, iar pereții Paraclisului de la demisolul Catedralei Naționale necesită, de asemenea, finalizarea lucrărilor artistice.