Proiectul Neptun Deep reprezintă un pas decisiv pentru consolidarea securității energetice a României și a regiunii, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Mesajul premierului demis vine la scurt timp după finalizarea instalării platformei offshore de producție din Marea Neagră. Potrivit acestuia, noile resurse de gaze naturale vor sprijini dezvoltarea economiei și vor transforma România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Romgaz și OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producție pentru proiectul Neptun Deep, considerat cel mai amplu proiect de exploatare a gazelor naturale din România.

„Ieri, Romgaz şi OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producţie pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze naturale din România. Structura de susţinere a platformei a fost montată şi fixată pe fundul mării. Are o înălţime totală de peste 220 de metri şi o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată şi instalată cu nave speciale în ultimele luni. Instalarea platformei şi a conductei de 160 de km, care face legătura cu ţărmul, sunt etapele esenţiale ale proiectului”, a arătat premierul demis.

Șeful Guvernului a adăugat că proiectul intră într-o nouă etapă, în care vor fi realizate racordurile necesare și vor fi testate instalațiile înainte de începerea exploatării.

Potrivit acestuia, toate lucrările ar urma să fie finalizate astfel încât producția de gaze naturale să înceapă anul viitor.

Ilie Bolojan a afirmat că proiectul Neptun Deep are o importanță strategică pentru România, arătând că noile cantități de gaze naturale vor contribui la relansarea industriei și vor asigura resursele necesare pentru producția de îngrășăminte destinate agriculturii.

„Exploatarea gazelor din Marea Neagră este un proiect strategic în domeniul energiei pentru ţara noastră. Noile cantităţi de gaz vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrăşămintelor pentru agricultură din producţia internă (combinatul Azomureş), în condiţii bune pentru agricultori, precum şi asigurarea gazului necesar consumului locuinţelor la un preţ stabil în anii următori. Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un actor relevant în furnizarea securităţii energetice în regiune şi în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană”, a mai spus el.

La finalul mesajului, Ilie Bolojan le-a transmis mulțumiri echipelor de proiect ale Romgaz și OMV Petrom pentru respectarea calendarului de implementare și pentru avansul înregistrat în realizarea investiției strategice.