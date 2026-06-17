În spațiul public au apărut informații privind posibile discuții între premierul Ungariei,Péter Magyar, și premierul României, Ilie Bolojan, legate de viitoarele volume de gaze care urmează să fie extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

Potrivit unor informații difuzate de Realitatea Plus, în cadrul acestor discuții ar fi fost abordată și situația politică de la București, inclusiv poziționarea UDMR față de guvernul propus de Adrian Veștea. Până în prezent, nu există confirmări oficiale privind existența unei înțelegeri între cele două părți.

Interesul pentru gazele care urmează să fie extrase din perimetrul Neptun Deep nu este nou. Mai multe state din Europa Centrală și de Est și-au exprimat în ultimii ani interesul pentru viitoarele volume disponibile.

Slovacia a anunțat oficial că analizează posibilitatea importului de gaze din Marea Neagră, iar în spațiul public au existat anterior informații privind interesul manifestat de Ungaria și Germania pentru resursele care vor intra pe piață după începerea producției.

Proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, este considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice din regiune și este așteptat să contribuie semnificativ la creșterea producției de gaze naturale a României.

În paralel cu aceste informații, UDMR a anunțat că nu va susține guvernul condus de Adrian Veștea.

Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat în repetate rânduri că prima opțiune a Uniunii rămâne refacerea actualei coaliții, iar în lipsa unei majorități stabile toate variantele aflate în discuție ar reprezenta formule de guvernare minoritare.

Decizia UDMR a alimentat speculații privind posibile influențe externe asupra poziționării formațiunii, însă până în prezent nu au fost prezentate dovezi care să susțină existența unei legături între dosarul Neptun Deep și negocierile politice de la București.

În ultimele luni au existat discuții și despre relația dintre conducerea UDMR și noua putere politică de la Budapesta.

Mai multe publicații au relatat că schimbările produse pe scena politică ungară au determinat reevaluări și în interiorul formațiunii conduse de Kelemen Hunor. Totuși, liderii UDMR nu au confirmat existența unor presiuni politice venite din Ungaria și nici informațiile privind eventuale discuții legate de schimbarea conducerii partidului.

Pentru Budapesta, accesul la noi surse de gaze naturale reprezintă o prioritate strategică, în contextul preocupărilor privind securitatea energetică.

Gazele din Marea Neagră sunt privite ca o posibilă alternativă de aprovizionare pentru statele din regiune, motiv pentru care proiectul Neptun Deep este urmărit cu atenție atât de guverne, cât și de companiile din sectorul energetic.

Până în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme încheierea unui acord preferențial privind gazele din Neptun Deep și nici existența unei înțelegeri politice între București și Budapesta în legătură cu susținerea sau blocarea unui guvern în România.