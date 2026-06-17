Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că există încercări de „melonizare” a AUR, termen prin care a descris o „spălare” a partidului pentru a deveni compatibil cu guvernarea. Liderul Uniunii a afirmat că toate variantele de guvernare discutate în prezent sunt minoritare, inclusiv un eventual Executiv condus de Adrian Veștea.

Declarațiile au fost făcute după ședința grupurilor parlamentare ale UDMR.

Liderul UDMR a susținut că în spațiul public există demersuri prin care AUR este prezentat ca un partid compatibil cu participarea la guvernare.

„Se încearcă melonizarea AUR-ului. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR-ului, să fie compatibil cu guvernarea”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta i-a menționat, între alții, pe senatorul Petrișor Peiu și pe sociologul Dan Dungaciu, despre care a spus că participă la această direcție de legitimare a partidului.

Kelemen Hunor a afirmat că, în actualul context politic, niciuna dintre formulele de guvernare discutate nu beneficiază de o majoritate stabilă în Parlament.

„Oricum, toate guvernele posibile în acest moment sunt minoritare. Și guvernul Veștea va fi un guvern minoritar”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a precizat că susținerea unui guvern la votul de învestire nu înseamnă automat și susținerea tuturor proiectelor legislative promovate ulterior de Executiv.

Președintele UDMR a arătat că formațiunea sa vede în continuare refacerea actualei coaliții drept cea mai bună opțiune.

Potrivit lui Kelemen Hunor, există trei variante discutate în prezent: refacerea coaliției în formula actuală, un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR sau un guvern minoritar PSD.

„Prima opțiune a noastră este să refacem coaliția în formula ei, să fie mai flexibilă. A doua variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Și a treia variantă, dar nu neapărat în această ordine, un guvern minoritar PSD”, a explicat liderul UDMR.

El a adăugat că UDMR ar vota atât un guvern minoritar PSD, cât și un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, însă nu unul condus de Ilie Bolojan.

Liderul Uniunii a respins informațiile potrivit cărora formațiunea ar fi primit oferte politice pentru a susține o anumită formulă guvernamentală.

„Nu ne-a oferit nimic Bolojan, nu ne-a oferit nimic Grindeanu, nu ne-a oferit nimic Veștea”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că a discutat în ultimele săptămâni atât cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz, cât și cu reprezentanți ai PSD și ai celorlalte formațiuni politice.

Președintele UDMR a afirmat că președintele României, Nicușor Dan, ar trebui să convoace din nou partidele parlamentare la consultări. „Din punctul meu de vedere, da, absolut”, a răspuns Kelemen Hunor, întrebat dacă șeful statului ar trebui să reia consultările.

Liderul UDMR a recunoscut că relațiile dintre PSD și PNL au fost afectate de declarațiile făcute în ultimele luni, însă a susținut că partidele trebuie să depășească tensiunile pentru a găsi soluții politice.

„Fiecare ar trebui să mai cedeze un pic din supărare, din orgolii și să se uite ce avem de făcut”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă premierul desemnat Adrian Veștea ar trebui să își depună mandatul, Kelemen Hunor a evitat să ofere recomandări publice. „Nu o să dau sfaturi domnului Veștea”, a declarat liderul UDMR, precizând că a avut deja o discuție privată cu acesta.

Referitor la o posibilă prezență a lui Alexandru Nazare în viitorul Executiv, Kelemen Hunor a afirmat că are „o părere foarte bună” despre fostul ministru.

În ceea ce privește calendarul învestirii Guvernului Veștea, liderul UDMR a spus că ar prefera ca procedura să înceapă la începutul săptămânii viitoare, însă a arătat că programarea depinde de deciziile luate în Parlament.