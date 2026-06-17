Politica

Kelemen Hunor: UDMR nu va susține învestirea Guvernului și nu va participa la vot

Comentează știrea
Kelemen Hunor: UDMR nu va susține învestirea Guvernului și nu va participa la vot
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat după ședința formațiunii că Uniunea nu va susține învestirea Guvernului și că parlamentarii săi nu vor fi prezenți în sală în momentul votului din Parlament.

Liderul UDMR a precizat că decizia a fost adoptată aproape în unanimitate, în cadrul unei reuniuni interne în care nu a existat niciun vot împotrivă. Declarațiile vin într-un moment important pentru formarea majorităților parlamentare și pentru procesul de învestire a noului Executiv.

UDMR nu participă la votul de învestire

La ieșirea de la ședința formațiunii, Kelemen Hunor a explicat că UDMR a decis să nu susțină noul Guvern și să nu participe la votul de învestire.

„Nu vom susține învestirea Guvernului”, a declarat liderul UDMR.

Tranzacție uriașă în România: Kanal D s-ar vinde pe 100 de milioane de euro
Tranzacție uriașă în România: Kanal D s-ar vinde pe 100 de milioane de euro
Facturile la gaze se schimbă de la 1 iulie: ANRE anunţă tarife mai mici
Facturile la gaze se schimbă de la 1 iulie: ANRE anunţă tarife mai mici

Acesta a precizat că hotărârea a fost adoptată fără opoziție în cadrul ședinței interne.

„A fost o singură abținere, niciun vot împotrivă”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, parlamentarii UDMR nu vor lua parte la momentul votului din plen.

„Am hotărât că nu vom fi în sală în momentul votului”, a adăugat liderul formațiunii.

Kelemen Hunor: Nu este lupta noastră

În explicațiile oferite după ședință, președintele UDMR a susținut că actualele dispute politice care preced votul de învestire reprezintă un conflict între alte formațiuni parlamentare și nu implică direct Uniunea.

UDMR

UDMR

„Este o luptă între diferite partide. Nu este lupta noastră”, a afirmat acesta.

Declarația sugerează că UDMR dorește să se delimiteze de confruntările politice din jurul formării majorităților parlamentare și al susținerii Executivului.

Acuzații privind avantajarea imaginii AUR

Kelemen Hunor a lansat și critici la adresa modului în care se desfășoară disputa politică din Parlament, susținând că actualul context favorizează formațiunea AUR.

„Se încearcă spălarea imaginii AUR”, a declarat liderul UDMR.

Afirmația vine pe fondul negocierilor și repoziționărilor politice care au loc înaintea votului de învestire și care pot influența percepția publică asupra principalelor partide parlamentare.

Stiri calde

14:31 - Susținător al lui Călin Georgescu judecat pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare pe TikTok, achitat
14:20 - Trump despre negocierile Ucraina-Rusia: Eu sunt șeful
14:07 - Curtea de Conturi: Ambulatoriile din spitalele Ministerului Sănătății, un eșec total. Timpi mari de așteptare și mult...
13:58 - Kelemen Hunor: UDMR nu va susține învestirea Guvernului și nu va participa la vot
13:50 - Eugen Tomac, primele declarații despre retragerea sa și desemnarea lui Adrian Veștea
13:41 - Opt din zece români consideră că taxele sunt prea mari. Tot mai mulți își consumă economiile pentru a face față chelt...
13:28 - Vești bune pentru turiști: A fost ales proiectantul pentru al doilea pod peste Dunăre, la Giurgiu
13:17 - Horațiu Potra scapă de arestul preventiv. ÎCCJ l-a plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile

HAI România!

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Proiecte speciale