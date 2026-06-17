Kelemen Hunor: UDMR nu va susține învestirea Guvernului și nu va participa la vot
- Iulia Moise
- 17 iunie 2026, 13:58
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat după ședința formațiunii că Uniunea nu va susține învestirea Guvernului și că parlamentarii săi nu vor fi prezenți în sală în momentul votului din Parlament.
Liderul UDMR a precizat că decizia a fost adoptată aproape în unanimitate, în cadrul unei reuniuni interne în care nu a existat niciun vot împotrivă. Declarațiile vin într-un moment important pentru formarea majorităților parlamentare și pentru procesul de învestire a noului Executiv.
UDMR nu participă la votul de învestire
La ieșirea de la ședința formațiunii, Kelemen Hunor a explicat că UDMR a decis să nu susțină noul Guvern și să nu participe la votul de învestire.
„Nu vom susține învestirea Guvernului”, a declarat liderul UDMR.
Acesta a precizat că hotărârea a fost adoptată fără opoziție în cadrul ședinței interne.
„A fost o singură abținere, niciun vot împotrivă”, a spus Kelemen Hunor.
Potrivit acestuia, parlamentarii UDMR nu vor lua parte la momentul votului din plen.
„Am hotărât că nu vom fi în sală în momentul votului”, a adăugat liderul formațiunii.
Kelemen Hunor: Nu este lupta noastră
În explicațiile oferite după ședință, președintele UDMR a susținut că actualele dispute politice care preced votul de învestire reprezintă un conflict între alte formațiuni parlamentare și nu implică direct Uniunea.
„Este o luptă între diferite partide. Nu este lupta noastră”, a afirmat acesta.
Declarația sugerează că UDMR dorește să se delimiteze de confruntările politice din jurul formării majorităților parlamentare și al susținerii Executivului.
Acuzații privind avantajarea imaginii AUR
Kelemen Hunor a lansat și critici la adresa modului în care se desfășoară disputa politică din Parlament, susținând că actualul context favorizează formațiunea AUR.
„Se încearcă spălarea imaginii AUR”, a declarat liderul UDMR.
Afirmația vine pe fondul negocierilor și repoziționărilor politice care au loc înaintea votului de învestire și care pot influența percepția publică asupra principalelor partide parlamentare.