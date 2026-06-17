Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat după ședința formațiunii că Uniunea nu va susține învestirea Guvernului și că parlamentarii săi nu vor fi prezenți în sală în momentul votului din Parlament.

Liderul UDMR a precizat că decizia a fost adoptată aproape în unanimitate, în cadrul unei reuniuni interne în care nu a existat niciun vot împotrivă. Declarațiile vin într-un moment important pentru formarea majorităților parlamentare și pentru procesul de învestire a noului Executiv.

La ieșirea de la ședința formațiunii, Kelemen Hunor a explicat că UDMR a decis să nu susțină noul Guvern și să nu participe la votul de învestire.

Acesta a precizat că hotărârea a fost adoptată fără opoziție în cadrul ședinței interne.

„A fost o singură abținere, niciun vot împotrivă”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, parlamentarii UDMR nu vor lua parte la momentul votului din plen.

„Am hotărât că nu vom fi în sală în momentul votului”, a adăugat liderul formațiunii.

În explicațiile oferite după ședință, președintele UDMR a susținut că actualele dispute politice care preced votul de învestire reprezintă un conflict între alte formațiuni parlamentare și nu implică direct Uniunea.

„Este o luptă între diferite partide. Nu este lupta noastră”, a afirmat acesta.

Declarația sugerează că UDMR dorește să se delimiteze de confruntările politice din jurul formării majorităților parlamentare și al susținerii Executivului.

Kelemen Hunor a lansat și critici la adresa modului în care se desfășoară disputa politică din Parlament, susținând că actualul context favorizează formațiunea AUR.

„Se încearcă spălarea imaginii AUR”, a declarat liderul UDMR.

Afirmația vine pe fondul negocierilor și repoziționărilor politice care au loc înaintea votului de învestire și care pot influența percepția publică asupra principalelor partide parlamentare.