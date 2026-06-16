Politica

Kelemen Hunor, despre Guvernul Veștea: „UDMR nu a cerut un astfel de mandat de la comunitatea maghiară din Transilvania”

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Kelemen Hunor, despre Guvernul Veștea: „UDMR nu a cerut un astfel de mandat de la comunitatea maghiară din Transilvania”Kelemen Hunor. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis marți, după decizia formațiunii de a nu face parte dintr-un eventual Guvern Veștea, că partidele care au format fosta coaliție trebuie să reia negocierile și să ajungă la un acord privind o formulă de guvernare viabilă.

Liderul UDMR susține că soluția ar trebui să fie fie un guvern majoritar, fie un guvern minoritar susținut în condiții clar stabilite.

Kelemen Hunor:  Am analizat interesele comunităţii maghiare din Transilvania

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Kelemen Hunor a arătat că decizia a fost luată după analiza situației politice, a raporturilor de forțe din Parlament și a intereselor comunității maghiare din Transilvania.

„Consiliul Permanent al Uniunii a analizat situaţia politică actuală, raporturile de forţe din Parlament şi interesele comunităţii maghiare din Transilvania. În contextul actual, nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului conduse de Adrian Veştea sau să îşi asume un rol în cadrul guvernului pe care acesta îl are în vedere”, a transmis președintele UDMR.

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Decizia vine după ce conducerea formațiunii a stabilit că UDMR nu va face parte din viitorul Executiv.

Kelemen Hunor a cerut reluarea discuțiilor între partidele fostei coaliții

Liderul UDMR consideră că orice soluție guvernamentală trebuie construită pornind de la configurația actuală a Parlamentului și de la raportul de forțe rezultat în urma alegerilor.

În acest context, el a cerut partidelor care au făcut parte din fosta coaliție să revină la masa negocierilor și să identifice o formulă care să poată asigura stabilitatea guvernării.

„În continuare, considerăm că este corect să pornim de la realităţile parlamentare. Partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord, pe baza unui dialog politic deschis, cu privire la o soluţie viabilă: un guvern majoritar sau un guvern minoritar susţinut în condiţii clare”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR: Majoritatea care ar sprijini Guvernul Veștea este nesigură

Președintele UDMR a declarat că, potrivit evaluării făcute de formațiune, actuala configurație parlamentară nu oferă o bază suficient de solidă pentru susținerea Guvernului Veștea.

Adrian Veștea

Adrian Veștea / sursa foto: captură video

Kelemen Hunor a afirmat că, în opinia UDMR, majoritatea care s-ar putea contura în jurul viitorului Executiv ar fi una fragilă și lipsită de predictibilitate.

„Cunoscând raporturile de forţe din Parlament, în spatele guvernului Veştea s-ar contura doar o majoritate nesigură, opacă şi inacceptabilă din punct de vedere politic”, a declarat liderul Uniunii.

UDMR a invocat dependența de voturile partidelor extremiste

În mesajul său, Kelemen Hunor a susținut că, potrivit calculelor formațiunii, susținerea parlamentară necesară pentru învestirea și funcționarea Guvernului Veștea ar presupune și sprijinul unor partide pe care UDMR le consideră extremiste.

„Conform calculelor noastre, pentru aceasta ar fi nevoie şi de sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică clară. O guvernare stabilă nu se poate construi pe extremişti, pe înţelegeri ascunse şi pe voturi nesigure. România nu mai suportă o altă improvizaţie. UDMR nu a cerut un astfel de mandat de la comunitatea maghiară din Transilvania”, a subliniat președintele UDMR.

Declarațiile au fost făcute după ce Consiliul Permanent al UDMR a decis că formațiunea nu va participa la Guvernul Veștea și a transmis o recomandare grupurilor parlamentare ale Uniunii de a nu vota pentru învestirea noului cabinet.

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