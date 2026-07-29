Piața globală a semiconductorilor traversează o perioadă extrem de tensionată, marcând deprecieri accentuate pe marile platforme de tranzacționare din Asia, Europa și Statele Unite. Valul de scăderi a debutat pe Wall Street și s-a extins rapid la nivel internațional, fiind alimentat de schimbarea atitudinii investitorilor față de companiile din domeniul cipurilor și al tehnologiei avansate, notează CNBC.

În Statele Unite, cotațiile majorității jucătorilor relevanți au consemnat pierderi semnificative. Compania AMD a înregistrat un recul de circa 7 procente, în timp ce Intel a coborât cu 5 procente. Scăderi mai pronunțate au fost vizibile în cazul Micron, Seagate și Western Digital, fiecare depreciindu-se cu aproximativ 9 procente. Totodată, acțiunile Sandisk au pierdut aproape 13 procente din valoare. O notă diferită a fost oferită de Nvidia, care a reușit să recupereze pierderile inițiale din debutul ședinței și să treacă pe un teritoriu pozitiv.

Impactul cel mai dur s-a resimțit însă pe piețele asiatice. În Coreea de Sud, titlurile SK Hynix au încheiat ziua în scădere cu 14,65 procente, iar gigantul Samsung Electronics a consemnat o pierdere de peste 13 procente. În Japonia, companii precum Tokyo Electron și Advantest au pierdut peste 10 procente, iar producătorul de memorii Kioxia a înregistrat o prăbușire severă de peste 18 procente. În Taiwan, compania TSMC a raportat un minus de aproape 3 procente.

Nici piața europeană nu a fost ocolită de tendința negativă. Titlurile grupului olandez ASML au continuat să scadă pe fundalul știrilor privind progresele realizate de o firmă din China, care lucrează la dezvoltarea propriului echipament de litografie ultravioletă profundă. Această evoluție reprezintă o provocare directă pentru gigantul din Olanda, care a dominat fără concurență acest segment tehnologic până în prezent.

Scăderi au fost vizibile și la alte companii angrenate în ecosistemul inteligenței artificiale, semnalând o reevaluare generală a riscurilor din sector.

Specialiștii din domeniu explică faptul că această mișcare amplă de vânzare a fost declanșată de o combinație de factori de risc. Analiștii spun că vânzările reflectă atât incertitudinile privind evoluția investițiilor în inteligența artificială, cât și îngrijorările legate de progresele tehnologice ale Chinei în domeniul semiconductorilor și echipamentelor de producție a cipurilor.

La aceste temeri s-au adăugat și analize recente formulate de mai mulți brokeri, care indică posibilitatea atingerii unui vârf al prețurilor la memorie în cursul anului 2027, element ce a accentuat presiunea asupra companiilor de profil.

În ciuda corecțiilor dure din prezent, experții financiari îndeamnă la o privire de ansamblu asupra pieței. Cu toate acestea, analiștii consideră că perspectivele pe termen lung ale industriei rămân favorabile, estimând că dezvoltarea inteligenței artificiale va continua să susțină cererea pentru semiconductori în următorii ani.