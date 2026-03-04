Un nou seism a avut loc în Vrancea. Pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977

Un cutremur s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea, regiunea cunoscută pentru activitatea tectonică intensă, arată INFP. Seismul a avut loc cu puțin timp înainte de împlinirea a 49 de ani de la devastatorul cutremur din 4 martie 1977, unul dintre cele mai dramatice momente din istoria recentă a României.

Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut magnitudinea de 3,1 și s-a înregistrat la ora 02:09. Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 136 de kilometri, specifică zonei Vrancea.

Cutremurul a fost localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești. Nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

În seara de 4 martie 1977, la ora 21:22, un cutremur puternic, cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter, a zguduit țara timp de aproape un minut. Epicentrul a fost tot în zona Vrancea, la o adâncime de aproximativ 100 de kilometri.

Bilanțul a fost tragic. Peste 1.570 de persoane și-au pierdut viața, iar mai mult de 11.000 au fost rănite. Aproximativ 35.000 de locuințe au fost distruse. Capitala a fost cel mai grav afectată, cu zeci de clădiri prăbușite, mai ales în zona centrală.

Unda de șoc s-a resimțit în aproape toată țara, dar și în statele vecine. În Bulgaria, la Sviștov, mai multe blocuri s-au prăbușit, provocând peste 100 de victime.

La momentul producerii cutremurului, liderul de atunci al României, Nicolae Ceaușescu, se afla într-o vizită oficială în străinătate. Comunicarea a fost îngreunată de penele de curent și de lipsa informațiilor clare în primele ore.

Ulterior, autoritățile au mobilizat armata, pompierii și echipele de intervenție. Operațiunile de salvare au fost sprijinite de voluntari și de organizații precum Crucea Roșie. Multe persoane au fost scoase de sub dărâmături, însă pierderile au rămas uriașe.

Reconstrucția a schimbat profund aspectul unor zone din București. Unele clădiri au fost refăcute, altele au fost demolate definitiv. Cutremurul a dus la modificarea normelor de construcție și la introducerea unor reguli mai stricte privind siguranța seismică.

La aproape jumătate de secol de la tragedia din 1977, România rămâne vulnerabilă la cutremure majore, mai ales în zona Vrancea. Specialiștii atrag atenția că pregătirea populației și consolidarea clădirilor vechi rămân esențiale pentru limitarea efectelor unui viitor seism puternic.