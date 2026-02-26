Social

Cutremur de 4,4 în Vrancea, joi seara

Cutremur. Sursa foto: dreamstime.com
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs joi, 26 februarie 2026, în județul Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Potrivit sursei citate, cutremurul a avut loc la ora 19:21:51 (ora României), la adâncimea de 120 de kilometri, în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni din România din punct de vedere seismic.

Cutremur în Vrancea

Seismul a fost resimțit în apropierea mai multor orașe din estul și centrul țării:

39 km vest de Focșani

72 km est de Sfântu-Gheorghe

76 km nord de Buzău

83 km sud de Bacău

86 km sud-vest de Bârlad

88 km est de Brașov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a mai transmis că monitorizează permanent activitatea seismică și va transmite eventuale actualizări privind replici sau efecte ale cutremurului.

