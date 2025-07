Social Show-ul lui Justin Timberlake, sabotat de ploaie. Mii de fani în noroi, la Castelul Bonțida







Pentru 48 de ore superstarul a fost rezident la Cluj. Mii de fani au așteptat ca primul concert a lui Justin Timberlake în România să fie, așa cum au promis organizatorii, un show epic. Un mega-show exploziv, memorabil. Artistul cu palmares impresionant, 10Premii Grammy, patru Premii Emmy, a fost așteptat de mulți fani peste 12 ore.În special de cei care au vrut să prindă un loc în primele rânduri.

Show-ul epic așteptat, sabotat de ploaie

La toată așteptarea obositoare s-a adaugat o ploaie care a făcut ca organizatorii să amâne cu 45 de minute debutul spectacolului mult așteptat. Spre disperarea fanilor care deja erau uzi până la piele, în ciuda pelerinelor și a cizmelor de cauciuc din dotare. A ploauat aseară cât pentru o săptămână la Bonțida. Parcă nu fusese suficientă ploaia din ultimele zile.

Astfel că, la apariția superstarului fanii de-abia au mai putut să articuleze câteva strigăte și aplauze. În pâlcuri răsfirate ici și colo. Astfel că și energia luată de la public de artist nu părea să fie în doza așteptată. În timpul concertului mult așteptatul artist a ieșit de câteva ori de pe scenă. Probabil din cauza ploiii, poate din cauza atmosferei. Ori din considerente tehnice. S-au fredonat pe alocuri câteva versuri La un moment dat, artistul a încercat să interacționeze cu publicul să anime atmosfera.„Mirrors”, „Can't stop the feeling!”, „Cry me a river”, „LoveStoned”, „Rock Your Body”, „Sexy Ladies”, „Señorita”, „SexyBack” sau „Holy Grail” nu au avut impactul dorit.

Justin Timberlake: Deci ați pregătit asta speciale pentru mine?

„Deci, ați venit să vă distrați. Arătați bine. Vă simțiți bine? Sunt pentru prima dată aici, prima data, corect? Oare de ce mi-a luat atât de mult să ajung aici? Pe ploaie sau pe vreme senină, ați venit să vă distrați în seara asta. Oh, România. Sunt acum aici. Mi-am pus un prosop la gât, încerc să rămân cald. Ploaia e mereu așa în România vara? Deci mi-ați pregătit asta special pentru mine (ploaia – n.r.)? Mulțumesc. Noi suntem JT (Justin Timberlake – n.r) și Tennessee Kids (copiii din Tennessee – n.r.). faceți gălăgie pentru acești minunați muzicieni. Și am venit aici să chefuim. Ploaie, soare, nu contează. Am venit să ne simțim bine”, a spus Justin Timberlake, conform monitorulcj.ro, la Electric Castle.

În plus, la plecare, când toată lumea a vrut să plece după ora 00,30, timp de mai bine de două ore, mii de omani au rămas blocați în noroi. Nu au putut părăsi Bonțida din cauza aglomerației și a noroiului. Nici cu autoturismele personale, nici cu autobusele.