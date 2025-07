Social Începe Electric Castle. Justin Timberlake, capul de afiș al acestei ediții







Bonțida a început, din nou, să simtă energia Electric Castle 2025. Începe ediția a unsprezecea. Electric Castle este îndrăgit de peste 250.000 de oameni în fiecare an. Pentru experiența sa unică și captivantă de 5 zile, disponibilă 24/7. E un festival premiat de industria festivalurilor de muzică pentru calitatea sa.

Justin Timberlak, așteptat cu nerăbdare de participanți

Festivalul va avea loc între 16 și 20 iulie la domeniul Banffy din Bonțida. Primii festivalieri au sosit deja. Organizatorii promit să ofere una dintre cele mai eclectice și captivante ediții de până acum. În festival vor performa artiști consacrați cu nume fresh din muzica internațională și locală. Aceștia acoperă o gamă variată de genuri: de la indie rock și techno, până la hip-hop, drum and bass și electro-pop. Justin Timberlake e capul de afiș. Majoritatea participanților spun că au venit pentru el. Sunt așteptați și: Queens of the Stone Age, Yungblud, Róisín Murphy, Justice, Shaggy, Netsky, Rudimental, Sofi Tukker, Inna.

Acum, primii participanți, care au sosit la Bonțida se bucură deja de atmosfera de festival. Își montează corturile. Se pregătesc pentru maratonul muzical propus de organizatori.

Peste 100 de autobuse, gata să-i ducă pe participanți de la Cluj la Bonțida

Miercuri, la ora 14, festivalul se va deschide oficial. Totul pare a fi pus la punct. Sunt anunțate peste 100 de autobuze care vor circula non stop între Cluj și castel. Numărul trenurilor poate fi suplimentat dacă va exista cerere. Există și o listă a orelor de trafic maxim, de evitat. pentru a nu pierde prea mult timp cu transportul.

Primul autobuz Electric Castle pe ruta Cluj-Bonțida va pleca miercuri, ora 11, de la Iulius Mall și Expo Transilvania, iar primul tren miercuri, la ora 17:55, din Gara Mică. Pentru tren, biletele se vând exclusiv online, pentru autobuze ele sunt disponibile și în stațiile menționate, dar achiziția online este recomandată.

Premiere la Electric Castle

O noutate în Electric Castle - „echipa roșie”. Aceasta se alătură celor 500 de oameni care se ocupă de siguranța în festival. Echipa roșie e gata să acorde primul ajutor. Deasemnea, va putea sesiza situații care pot afecta siguranța și va facilita accesul la ajutor suplimentar. Ediția a XI-a a Electric Castle introduce, în premieră și paharele reutilizabile. Scopul este acela de a susține eforturile de reducere a deșeurilor de plastic. „La prima băutură, plătești o garanție de 10 lei pentru pahar. La a doua comandă, returnezi paharul la bar și primești un pahar curat la schimb.

Dacă nu vrei să duci cu tine paharul gol până la următoarea comandă, poți cere de la bar un token de pahar în schimbul lui”, se arată în mesajul publicat de organizatori. Astfel, la finalul festivalului, dacă dorești, returnezi paharul/tokenul și primești garanția înapoi pe brățară. Returnarea se va face la punctul de retur de lângă scena Ping Pong. La festival continuă inițiativa de a recupera uleiul de gătit folosit în food court, la gătit, pentru prelucrare ulterioară.

Peste 250 de artiști la Electric Castle

Având loc lângă emblematicul Castel Bánffy, castel din secolul al XV-lea, în inima Transilvaniei, Electric Castle surprinde la fiecare ediție cu un program divers., Peste 250 de artiști locali și internaționali, atingând o gamă variată de genuri, cu instalații și spectacole new media sunt gata să ia startul.

"Abia aștept să văd ce-o să se întâmple. Vreau să îi văd pe Oscar și ca majoritatea de aici pe Justin...E multă lume, suntem o comunitate. Te simți așa ca la un festival, nu mergi la cazare și dormi în pat, faci duș apoi te întorci cu mașina. Aici ești în priză mereu. Ai timp de toate activitățile pe care ți le oferă festivalul. Normal că am venit pentru Justin Timberlake, Emily (Emily Makis – n.r.), Culture Shock, Inna. Sunt mulți artiști pentru care am venit”, au spus participanții pentru monitorulcj.ro.