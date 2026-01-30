Sport

Noi detalii despre accidentul care a ucis șapte suporteri PAOK. Nu ar fi doar o coincidență

Noi detalii despre accidentul care a ucis șapte suporteri PAOK. Nu ar fi doar o coincidențăFularele lăsate de suporterii PAOK Salonic la locul incidentului. Sursa foto: Facebook/Alfred Simonis
Tragedia care a lovit suporterii echipei PAOK Salonic a scos la iveală noi detalii despre Dimitris Maronitis, în vârstă de 27 de ani, unul dintre cei șapte greci morți în accidentul de marți, 27 ianuarie 2026, pe DN6/E70, în județul Timiș, potrivit Pelop.gr.

Tatăl lui a murit pe aceeași șosea

Povestea sa este marcată de o dureroasă coincidență: tatăl său și-ar fi pierdut viața pe aceeași șosea când Dimitris avea doar 12 ani. Tatăl său, șofer profesionist, ar fi fost implicat într-un accident cu un camion de mare tonaj, iar de atunci Dimitris a crescut alături de mama sa în Salonic, devenind singurul sprijin al acesteia.

Accident Timiș. Sursa foto: Captură video Youtube

„A rămas orfan de tată la o vârstă fragedă și a crescut doar cu mama lui, care acum suferă enorm”, au declarat rude ale victimei pentru presa din Grecia.

Aștepta cu nerăbdare să vadă PAOK Salonic

Familia a povestit despre legătura strânsă dintre Dimitris și grupul său de prieteni, cu care împărțea pasiunea pentru fotbal. Rudele lui Dimitris au declarat că mama lui este șocată și că nici măcar nu poate să vorbească.

„Erau împreună încă din copilărie și plecau la meciuri mereu în aceeași companie”, a precizat o rudă apropiată. Durerea mamei este nemăsurată: „Nu poate nici măcar să vorbească… și-a pierdut fiul, plecat atât de fericit spre acest meci”, a adăugat un membru al familiei.

Șapte suporteri au murit

Accidentul de marți a implicat un microbuz cu zece suporteri greci care se îndreptau spre Franța pentru partida Lyon – PAOK din Europa League. Vehiculul a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR. În urma impactului, șapte persoane și-au pierdut viața, iar trei au fost rănite și transportate la spitalul din Timișoara.

Autoritățile române și cele elene au coordonat repatrierea victimelor. Doi dintre supraviețuitori au fost transportați în Grecia cu un avion militar, în timp ce al treilea rănit a rămas internat. Trupurile celor șapte suporteri au fost aduse acasă joi, 29 ianuarie, pentru a fi conduse pe ultimul drum în Salonic.

