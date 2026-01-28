Cazul crimei din Timiș se complică. Familia criminalului de 13 ani vrea să-l scoată din țară

Ancheta privind crima care a șocat județul Timiș a intrat într-o nouă etapă, după apariția unor informații potrivit cărora familia tânărului de 13 ani suspectat de implicare directă în faptă ar lua în calcul mutarea acestuia din actuala locație. Există inclusiv ipoteza ca adolescentul să fie scos din țară, posibil către Spania, potrivit Antena 3.

Semnalul a fost tras de primarul localității Sânmihaiu Român, acolo unde locuiesc bunicii copilului. Edilul a precizat că informația nu provine din surse oficiale și că a ajuns la el prin intermediul discuțiilor din comunitate.

„Așa a ajuns la mine de la locuitori și asta am spus și mai departe. Nu mi-am exprimat teama, era o discuție din zona bunicilor. Nu a fost direct, așa a ajuns la mine, că intenționează să ducă băiatul acolo. Informația nu e verificată, nu vreau să vă spun prostii”, a declarat Viorel Mărcuți.

În prezent, tânărul nu se mai află în spital. Acesta fusese internat într-o secție de neuropsihiatrie infantilă, însă mama lui a solicitat externarea. Ulterior, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a decis mutarea copilului, împreună cu mama sa, într-o locație stabilită de familie, în cadrul măsurilor de protecție și monitorizare.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, adolescentul se află acum în locuința unei rude. Zona este supravegheată discret de polițiști în civil, măsura având rolul de a preveni posibile reacții violente. Tensiunile din comunitate au crescut semnificativ după ce, în urmă cu câteva zile, mai mulți localnici au înconjurat casa bunicilor, suspectând că minorul s-ar ascunde acolo.

În același timp, în mediul online a apărut un mesaj atribuit agresorului, publicat pe rețelele sociale: „Un moment de nervi poate întuneca mintea şi atunci nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi, iar când îţi dai seama, e prea târziu”.

DGASPC Timiș a confirmat oficial că mama copilului, în calitate de reprezentant legal, a ales mutarea într-un loc considerat sigur. „Mama, care este reprezentantul legal al copilului, a decis să meargă cu copilul într-o locație aleasă de familie. Păstrăm legătura cu familia și continuăm să monitorizăm cazul”, au transmis reprezentanții instituției.

Expertiza medico-legală psihiatrică efectuată la Institutul de Medicină Legală Timișoara indică faptul că adolescentul de 13 ani ar fi consumat substanțe interzise înainte de comiterea faptei, testele relevând prezența canabisului.

Crima a avut loc în seara de 19 ianuarie, în localitatea Cenei. Victima, un adolescent de 15 ani, ar fi fost atras în locuința unuia dintre agresori sub pretextul prezentării unui ATV. Ancheta arată că atacul a fost comis de doi tineri, de 13 și 15 ani, iar ulterior un al treilea adolescent ar fi fost implicat pentru a ajuta la ascunderea cadavrului. Procurorii susțin că fapta ar fi fost planificată cu aproximativ o lună înainte.

Cei doi adolescenți de 15 ani se află în arest preventiv, fiind cercetați pentru omor calificat, profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cazul a declanșat o amplă dezbatere publică privind răspunderea penală a minorilor, în contextul în care Ministerul Justiției a anunțat constituirea unui grup de lucru pentru analizarea posibilității modificării legislației aplicabile copiilor sub 14 ani.