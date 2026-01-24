Alina Pușcău l-a avut un genunchi pe Vin Diesel. Ce i-a cerut actorul

Modelul Alina Pușcău a povestit un moment memorabil din viața ei, în care actorul Vin Diesel a stat în genunchi. Nu de alta, dar se pare că acesta își dorea ceva important de la româncă.

Modelul a fost iubita actorului timp de doi ani de zile. Cei doi s-au cunoscut într-un restaurant la Paris, acolo unde mai întâi românca l-a ignorat. Câțiva ani mai târziu cei doi s-au reîntâlnit în LA.

”Sunt o persoană dacă văd un bărbat celebru sau faimos, nu mă interesează. Am altfel de caracter. Lor le place chestia asta, că sunt intrigați. Eu eram drăguță așa, eram îngeraș și când auzeam că îi place de mine, mă schimbam la 180 de grade. Îmi plăcea să nu îmi dea atenție. A fost o relație de 2 ani de zile. Ne-am împrietenit și apoi am devenit iubiți”, a povestit românca.

Aceasta spune că actorul a iubit-o foarte mult. Ba chiar i-a cerut să facă copii. ”El m-a iubit foarte mult. Eu cred că nu m-a iubit nimeni cum m-a iubit el. Îmi arăta și spunea că tot timpul se gândește la mine. Dar nu-mi spunea că mă iubește. S-a pus o dată și în genunchi să fac copil cu el.

Chiar acum câțiva ani de zile. Nu am acceptat, i-am zis ridică-te, cum să stai în genunchi. Ai luat-o razna?! nu îl mai vedeam, nu mai era”, a explicatmodelul.

Deși i-a cunoscut familia, Alina a fost lăsată singură de Revelion, chiar în acel an. ”Dar ce m-a durut cel mai mult pe mine a fost că m-a lăsat singură de revelion, deși mi-a promis. Pentru mine chestia asta a fost prea mult. Nu am putut să trec peste asta.

Dacă cineva îmi face o chestie mai ales de sărbători, se rupe ceva. Adică mi-a făcut cunoștință cu familia și apoi m-a lăsat singură de Revelion. Apoi l-am cunoscut pe Brad”, a încheiat aceasta.