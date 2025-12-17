Alina Pușcău momente incredibile cu Gerard Butler. Ce gest a putut să facă românca

Alina Pușcău a trăit o lungă perioadă de timp în America și a avut o relație de lungă durată cu Vin Diesel. A și jucat în câteva filme și a ajuns să fie prietenă cu mulți actori, printre care și gerard Butler.

Cunoscuta românca a ajuns să fie invitată de nenumărate ori la petrecerile lumii de la Hollywood. Drept urmare printre cunoștințele și prietenii ei se numără și actori faimoși. Unul dintre ei este Gerard Butler, pe care actrița a ajuns să îl pălmuiască. ”Eram la o petrecere și mă duc la Gerard Butler, suntem prieteni. Fostul meu m-a pus să îi scriu ceva pe revista Playboy pe care apărusem, ce mi-a zis el acolo. Dar eu fără să știu cui dă el coperta.

Și eu eram la Golden Globes și mă duc la el, în timp ce vorbea că a făcut nu știu ce film și că i-a luat replicile nu știu cărui actor. Și era și agentul lui acolo. Și întreb și eu: când apare filmul acesta? Că eu nu mă uit la filme. Că el îmi spunea că toată lumea s-a uitat la nu știu ce film cu el și s-a îndrăgostit de el. Eu nu mă uit la filme, decât dacă îmi place ceva, dar altfel nu mă uit. Și îmi zice: dar ce ești? Ești idioată că filmul a apărut deja”, a povestit modelul internațional.

Acela a fost momentul când Alina și-a pierdut cumpătul. Fără să stea prea mult pe gânduri a trecut la fapte sau mai exact la palme.

”Mamă, știi cum l-am luat? I-am tras o palmă și l-am întors și pe partea cealaltă. L-am luat așa de cravată, tu în viața ta să nu îmi mai zici mie că sunt idioată. Tu crezi că eu mă uit la rahaturile tale de filme?”, a încheiat românca.

Alina Pușcău a plecat în America de la o vârstă foarte fragedă, mai exact de la 14 ani. Însă peste hotare aceasta a făcut carieră în modelling, dar și în actorie. Drept urmare acum deține un apartament la New York, chiar dacă în ultima perioadă a stat foarte mult și prin România.