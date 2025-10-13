Monden

Cum își meține Alina Pușcăi silueta. Respectă doar o regulă simplă

Alina Pușcău. Sursa foto Instagram
La 43 de ani, Alina Pușcău continuă să impresioneze cu forma sa fizică și energia debordantă. Concurenta de la Asia Express a explicat cum își menține silueta și cum reușește să se abțină de la micile plăceri.

Cum își menține Alina Pușcău silueta

Ea a spus că nu optează pentru antrenamente intense la sală, ci preferă pilatesul, pe care îl practică de 3-4 ori pe săptămână. Alegerea este legată și de un accident suferit în copilărie, care i-a afectat spatele.

„Fac de ceva vreme pilates. Am avut un accident pe când aveam șase ani și am probleme cu spatele (...) Pilates poți să faci la orice vârstă, este un sport extraordinar (...) De 3-4 ori pe săptămână, fac și febră musculară, dar te simți foarte bine după aceea (...) Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a declarat Alina.

Exercițiile nu doar că îi tonifiază musculatura, dar îi oferă și un echilibru fizic și psihic necesar unui program încărcat.

Emily Burghelea a născut. Mesajul emoționant al influenceriței
Emily Burghelea a născut. Mesajul emoționant al influenceriței
O pace fragilă între Israel și teroriștii Hamas
O pace fragilă între Israel și teroriștii Hamas

Ce dietă ține

Pe lângă sport, Alina a spus că acordă o atenție mare dietei zilnice. Ziua începe cu un bol de terci de ovăz cu fructe, la prânz consumă proteine și grăsimi sănătoase, iar seara nu lipsesc legumele și salatele.

„Dimineața am ovăz cu afine, după aceea ouă și pui cu orez sau cu salată seara, dar este important să nu pui foarte multe sosuri în mâncare (...) Poți să mănânci să îți faci pofta, dar atât, nu să mănânci să te saturi”, a spus Alina pentru Spynews.

Moderația e cheia

Ea recunoaște că își permite și poftele preferate, dar cu moderație, astfel încât să nu afecteze echilibrul general al corpului.

Alina Pușcău a mai spus că menținerea unei siluete de invidiat nu înseamnă sacrificii extreme, ci disciplină, constanță și adaptare la nevoile organismului. Pilatesul, asociat cu o alimentație echilibrată, îi permite să fie sănătoasă, tonifiată și plină de energie, pregătită pentru provocările vieții și ale competițiilor la care participă.

