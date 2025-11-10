Mădălina Ghenea, surprinsă la brațul unui domn misterios. Bărbatul este moștenitorul unei familii bogate

Mădălina Ghenea a revenit în România pentru câteva zile, combinând afacerile cu timpul liber alături de cei dragi. Vedeta a fost văzută la Mosh în compania unor prieteni, iar seara s-a încheiat alături de un bărbat necunoscut, moștenitor al unui grup din industria modei, potrivit Cancan.

Mădălina Ghenea a revenit recent în România și a fost surprinsă la Mosh, un bar din centrul Capitalei, în compania mai multor prieteni. Aceștia au petrecut o seară relaxată, savurând preparate alese și purtând conversații lejere.

În jurul orei 01:20, vedeta și-a luat la revedere și a părăsit localul alături de un tânăr necunoscut. Mădălina purta o rochie albă scurtă, completată de un sacou negru oversized, atrăgând atenția tuturor celor prezenți cu o ținută care i-a pus talia în evidență.

Cei doi au părăsit barul și au așteptat mașina în față, în timp ce au schimbat câteva vorbe. Vincenzo i-a oferit un pachet de gume, pe care Mădălina l-a refuzat, iar apoi au urcat împreună pe bancheta din spate spre hotelul InterContinental.

La 01:40, cuplul a ajuns la hotelul InterContinental, unde Mădălina și-a aranjat părul înainte să intre împreună în clădire spre camera de hotel. Vincenzo Dell’Oglio, un sicilian în vârstă de 30 de ani, provine dintr-o familie cu tradiție în moda de lux, iar compania Dell’Oglio este activă în industrie de la sfârșitul secolului XIX.

Mădălina Ghenea a avut relații cu nume cunoscute din lumea filmului, printre care Gerard Butler, cu care a a avut o relație de peste un an, Michael Fassbender și, neconfirmat oficial, Leonardo DiCaprio. În domeniul modei, românca a avut o relație scurtă cu designerul Philipp Plein.

În 2016, vedeta s-a întors în România și a fost împreună cu Matei Stratan, care a făcut-o mamă în 2017. După despărțirea de acesta, Mădălina a avut o legătură scurtă cu tenismenul Grigor Dimitrov, relație care s-a încheiat în octombrie 2023.