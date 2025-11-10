Mădălina Ghenea, surprinsă la brațul unui domn misterios. Bărbatul este moștenitorul unei familii bogate
- Andreea Răzmeriță
- 10 noiembrie 2025, 10:29
Mădălina Ghenea a revenit în România pentru câteva zile, combinând afacerile cu timpul liber alături de cei dragi. Vedeta a fost văzută la Mosh în compania unor prieteni, iar seara s-a încheiat alături de un bărbat necunoscut, moștenitor al unui grup din industria modei, potrivit Cancan.
Mădălina Ghenea, surprinsă la Mosh în compania unui bărbat misterios
Mădălina Ghenea a revenit recent în România și a fost surprinsă la Mosh, un bar din centrul Capitalei, în compania mai multor prieteni. Aceștia au petrecut o seară relaxată, savurând preparate alese și purtând conversații lejere.
În jurul orei 01:20, vedeta și-a luat la revedere și a părăsit localul alături de un tânăr necunoscut. Mădălina purta o rochie albă scurtă, completată de un sacou negru oversized, atrăgând atenția tuturor celor prezenți cu o ținută care i-a pus talia în evidență.
Vedeta a fost însoțită de Vincenzo Dell’Oglio, moștenitor al unei familii din moda de lux
Cei doi au părăsit barul și au așteptat mașina în față, în timp ce au schimbat câteva vorbe. Vincenzo i-a oferit un pachet de gume, pe care Mădălina l-a refuzat, iar apoi au urcat împreună pe bancheta din spate spre hotelul InterContinental.
La 01:40, cuplul a ajuns la hotelul InterContinental, unde Mădălina și-a aranjat părul înainte să intre împreună în clădire spre camera de hotel. Vincenzo Dell’Oglio, un sicilian în vârstă de 30 de ani, provine dintr-o familie cu tradiție în moda de lux, iar compania Dell’Oglio este activă în industrie de la sfârșitul secolului XIX.
Viața sentimentală a Mădălinei Ghenea, între actori și sportivi
Mădălina Ghenea a avut relații cu nume cunoscute din lumea filmului, printre care Gerard Butler, cu care a a avut o relație de peste un an, Michael Fassbender și, neconfirmat oficial, Leonardo DiCaprio. În domeniul modei, românca a avut o relație scurtă cu designerul Philipp Plein.
În 2016, vedeta s-a întors în România și a fost împreună cu Matei Stratan, care a făcut-o mamă în 2017. După despărțirea de acesta, Mădălina a avut o legătură scurtă cu tenismenul Grigor Dimitrov, relație care s-a încheiat în octombrie 2023.
