Vulturul și cei doi grifoni care au fost distruși în timpul bombardamentelor din 1944 au fost readuși, sâmbătă, pe frontonul Palatului Universității din București. Ansamblul sculptural din bronz cântărește aproximativ 1,6 tone și reprezintă primul pas dintr-un proiect amplu de refacere a frontonului original al clădirii.

Lucrarea are o valoare totală de aproximativ două milioane de lei și a fost realizată de sculptorul Alexandru Siminic, împreună cu colaboratorii săi, Teodor și Ștefan Siminic.

Ansamblul montat pe Palatul Universității este realizat din bronz și reproduce creația originală a sculptorului Karl Storck.

Vulturul are o greutate de aproximativ o tonă, în timp ce fiecare dintre cei doi grifoni cântărește aproximativ 300 de kilograme. În total, cele trei sculpturi ajung la aproximativ 1,6 tone.

Lucrarea a fost realizată prin tehnica tradițională a bronzului turnat prin ceară pierdută, urmată de cizelare și patinare.

Universitatea din București a anunțat că montarea celor trei sculpturi reprezintă primul pas al unui proiect de refacere integrală a frontonului original al Palatului Universității.

„Evenimentul reprezintă primul pas al refacerii integrale a frontonului original al Palatului Universităţii din Bucureşti, proiect care va continua în următorii doi ani, până la reconstituirea completă a ansamblului sculptural conceput de arhitectul Alexandru Orăscu şi realizat de sculptorul Karl Storck între anii 1862 şi 1869”, au transmis reprezentanții Universității din București.

Revenirea vulturului și a celor doi grifoni pe clădire este considerată de reprezentanții instituției nu doar o etapă a restaurării arhitecturale, ci și o recuperare a memoriei istorice și culturale a Universității din București.

Refacerea frontonului este inclusă în proiectul mai amplu de consolidare, restaurare și modernizare a Palatului Universității din București.

Clădirea are o suprafață de peste 45.000 de metri pătrați și este cea mai mare clădire de educație din România. Totodată, Palatul Universității reprezintă unul dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului arhitectural românesc.

Ansamblul sculptural original a fost conceput de arhitectul Alexandru Orăscu și realizat de sculptorul Karl Storck între anii 1862 și 1869. Vulturul și cei doi grifoni au fost distruși în urma bombardamentelor din 1944 și nu au mai revenit pe fronton până în prezent.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Națională de Investiții, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Lucrările de consolidare, restaurare și modernizare sunt executate de asocierea Constructii Erbașu, în calitate de lider, împreună cu Terra Gaz Construct, Euras și Polarh Design.

Refacerea completă a ansamblului sculptural este programată să continue în următorii doi ani.