Tango pentru suflet și fapte bune. Analia Selis transformă turneul „Volver” într-o misiune umanitară

Muzica este hrana sufletului. Asta a înțeles și Analia Selis, care vrea să ofere oamenilor o experiență de neuitat. După ce anul trecut a cucerit inimile publicului cu turneul „Argentinissimo”, artista revine acum cu un proiect nou și plin de emoție. Este vorba de Turneul Național „Volver”, care se va desfășura în perioada 2 februarie – 8 martie 2026. Ea va străbate țara pentru a ne povesti, prin tango și ritmuri latino-americane, despre ce înseamnă să te regăsești și să o iei de la capăt cu forță.

Analia a dorit ca acest turneu să însemne mai mult decât muzică, integrând și o dimensiune socială și educațională. Alături de echipa sa, Analia va susține concerte caritabile în spitale și va ajuta la strângerea de donații pentru cazuri medicale și sociale. De asemenea, a inclus în turneul său și două zile destinate unor workshop-uri oferite gratuit elevilor Colegiului Național de Muzică „George Enescu".

Turneul Volver este un proiect muzical amplu condus de artistă, care îmbină tango-ul și folclorul latino-american cu o puternică latură culturală, educațională și caritabilă. Spectatorii se pot bucura de muzică bună care abordează tema iubirii în multiplele sale forme, nu doar cea romantică.

„Este un repertoriu care se bazează pe un mixaj de muzică tango și ritmuri latino americane. Voi urca pe scenă în formula de trio cu Julio Santillán și Mariano Castro, un chitarist care vine din Argentina și un pianist care locuiește aici în România. Vom avea recitaluri, dar și concerte simfonice. Oamenii se vor bucura de muzică frumoasă care vorbește despre iubire în toată splendoarea ei, cu povești spune de mine pe scenă. Am ales piese pe care sunt convinsă că publicul le va primi cu brațele deschise”, a precizat Analia Selis pentru Evenimentul Zilei.

Turneul celebrează primăvara și feminitatea printr-o serie de evenimente desfășurate în 16 orașe din România. Evenimentul se încheie cu o gală de excepție pe 8 martie, în București, prezentată de Andreea Marin. „Este un turneu pe care îl pregătesc de anul trecut, un proiect cu care eu simt că revin în forță. Este un turneu care se bucură de foarte mulți parteneri, de o finanțare frumoasă și din partea Fondului Cultural Național. Prin acest proiect, eu mi-am dorit să dăruiesc și să educ. Cu puțin, fiecare dintre noi îi poate ajuta pe cei care au nevoie”, a afirmat Analia Selis.

Artista a dorit ca acest turneu să aibă și un impact social și cultural. Astfel, evenimentele vor începe cu workshop-uri pentru artiști la început de drum de la Colegiul Național de Muzică „George Enescu" din București. Ulterior, artista va susține concerte la Institutul Clinic Fundeni pentru pacienți și medici. De asemenea, pe parcursul turneului vor fi amplasate urne de donații în fiecare oraș. Sumele strânse vor contribui la susținea unor cazuri medicale și sociale din întreaga țara. Această inițiativă a fost dezvoltată în parteneriat cu Asociația „Speranță pentru România”.

„Vom începe turneul cu două zile de workshop-uri la Colegiul Național de Muzică „George Enescu". Elevii vor putea participa la lecții private cu instrumentiștii. Apoi, pe data de 1 martie, voi avea un concert care se va desfășura într-un amfiteatru de la Institutul Clinic Fundeni. Spectacolul va fi gratuit pentru pacienți, familii și cadrele medicale. Vom merge la ei și cu cadouri de mărțișor oferite de parteneri”, a precizat artista.

Pentru a asigura accesul unui public cât mai larg, artista a pus un accent deosebit pe accesibilitatea biletelor, dorindu-și ca muzica sa să ajungă la toți cei care au nevoie de ea. Fiecare seară promite surprize și momente speciale, transformând fiecare concert într-o sărbătoare a comunității.

„Mi-am dorit mult ca biletele la concertele mele să fie accesibile pentru ca lumea care își dorește să poată veni, fie că este vorba de o persoană, o familie sau un grup de prieteni. Este o perioadă în care sărbătorim iubire, în care ne bucurăm de primirea primăverii. De aceea, spectatorii se vor putea bucura de o recepție și cadouri de la parteneri la finalul concertului în zilele de 14 februarie la Timișoara și 24 februarie la Piatra Neamț. Turneul se închide cu un fantastic concert la București de 8 martie, dedicat femeilor. Evenimentul va fi prezentat de Andreea Marin și spectatorii vor pleca cu cadouri”, spune ea.

Pentru artistă, „Volver" a căpătat o semnificație mai profundă în timpul pregătirii turneului. A reprezentat o „reîntoarcere la putere", la încredere, la forța organizatorică și la capacitatea de a construi un proiect mult mai mare și mai important decât și-a imaginat inițial, pornind de la o perioadă de incertitudine.

„Numele „Volver” este unul foarte sugestiv și este inspirat de denumirea unui celebru tango vechi din Argentina. Volver înseamnă a te reîntoarce, dar pentru mine a căpătat o altă semnificație pe drumul pregătirii acestui turneu. Am plecat destul de nesigură la drum, nu știam dacă voi putea face din acest proiect exact ce îmi doream. Dar, cu pași mici, am început să am încredere că va fi un lucru de calitate. Am ajuns să construiesc ceva mult mai mare și mult mai important decât am crezut. Așa mi-am dat seama că este vorba de o revenire la putere”, a declarat artista.