Analia Selis aduce tango-ul și folclorul latino pe scenele din România. Maraton de concerte în următoarele luni

Artista Analia Selis revine pe scenele din România cu turneul naţional „Volver”, programat între 2 februarie şi 8 martie, iar spectacolul final de la Bucureşti va fi o gală dedicată Zilei Femeii. Repertoriul include piese de tango şi cântece din folclorul latino-american, cu texte încărcate de emoţie şi mesaje profunde, a anunțat cântăreața.

Analia Selis a explicat că titlul turneului a fost inspirat de una dintre piesele incluse în repertoriu, cu care deschide concertul: vechiul tango „Volver”, devenit celebru la nivel mondial datorită filmului m regizat de Pedro Almodóvar.

„Ideea titlului mi-a venit pornind de la una dintre piesele incluse în repertoriu, cu care deschidem concertul: vechiul tango „Volver”, devenit cunoscut în întreaga lume ca piesă emblematică a filmului „Volver”, realizat de regizorul de Pedro Almodóvar. Piesa vorbeşte despre reîntoarcerea acasă după 20 de ani, însă pentru mine a căpătat, pe parcursul pregătirii acestui turneu, o altă semnificaţie, una care mă reprezintă profund în acest moment: „Volver” este rezultatul unei idei care s-a născut, a crescut şi s-a dezvoltat fără presiune, fără chin, dar cu multă muncă, forţă şi încredere. „Volver” înseamnă „a reveni” şi este inspirat de femeile luptătoare care revin în forţă. Este un turneu dedicat iubirii, forţei interioare feminine şi voinţei de a trece peste greutăţi. Publicul va trăi o experienţă muzicală şi emoţională unică”, spune Analia Selis.

Alături de Analia Selis, pe scenă vor urca chitaristul Julio Santillán, venit special din Argentina pentru acest proiect, și pianistul Mariano Castro, artist argentinian stabilit în România, dublu nominalizat la Latin Grammy Awards. Cei doi semnează și aranjamentele muzicale ale repertoriului, prezentat atât în formula de trio, cât și în concertele simfonice.

Turneul „Volver” are și o dimensiune socială și educațională importantă. Printre evenimente se numără un concert caritabil de Mărțișor la Institutul Clinic Fundeni, dedicat copiilor și pacienților internați, familiilor acestora și personalului medical.

În fiecare oraș vor fi amplasate urne de donații, în parteneriat cu Asociația Umanitară „Speranța pentru România”, publicul fiind invitat să susțină cazurile medicale și sociale din întreaga țară.

Partea educațională a turneului include un workshop gratuit de două zile pentru elevii chitariști și pianişti ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu”. În localitățile fără orchestră proprie, precum Lugoj și Jimbolia, artiștii vor evolua alături de Orchestra Filarmonicii din Arad, sub bagheta dirijorului Radu Popa.

Pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, la Sala Capitol din Timișoara, va avea loc un recital în formula de trio. Concertul de închidere al turneului se va desfășura pe 8 martie, de Ziua Femeii, la Ateneul Român din București, sub forma unui eveniment de gală: un concert simfonic dirijat de Tiberiu Soare și prezentat de Andreea Marin.

În ambele spectacole, spectatorii vor fi invitați la o recepție festivă în foaier, unde vor primi cadouri și surprize oferite de partenerii naționali ai turneului.

Programul turneului este următorul:

05.02 – Satu Mare, Sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” – 19:00 08.02 – Bistrița, Palatul Culturii – 19:00 12.02 – Arad, Sala Filarmonicii – 19:00 13.02 – Jimbolia, Casa de Cultură – 19:00 14.02 – Timișoara, Sala Capitol – 18:00 15.02 – Lugoj, Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” – 19:00 17.02 – Deva, Centrul Cultural „Drăgan Muntean” – 19:00 18.02 – Oradea, Muzeul Țării Crișurilor – 19:00 20.02 – Cluj-Napoca, Cinema Teatru „Florin Piersic” – 19:00 21.02 – Alba Iulia, Sala Dietei, Palatul Principilor – 19:00 23.02 – Pitești, Sala Filarmonicii – 19:00 24.02 – Piatra Neamț, Sala „Calistrat Hogaș” – 18:00 27.02 – Botoșani, Casa de Cultură a Sindicatelor – 18:30 01.03 – București, Concert privat, Institutul Clinic Fundeni 06.03 – Sibiu, Sala Thalia – 19:00 08.03 – București, Ateneul Român – 18:00.