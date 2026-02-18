Mirela Vaida dispare de pe „sticlă” după ce a ajuns la spital de urgență. Recomandările medicilor o îndepărtează de Acces Direct

Prezentatoarea TV Mirela Vaida și-a îngrijorat fanii pe Instagram după ce a dezvăluit că a fost nevoită să meargă la spital din cauza unor probleme de sănătate. Prezentatoarea de la Acces Direct a spus că medicii i-au recomandat să facă o pauză vocală.

În aceste zile, Vaida trebuie să evite vorbitul și să acorde prioritate odihnei. Aceasta coincide cu vacanța copiilor săi, oferindu-i ocazia să petreacă timp alături de familie. Prezentatoarea a explicat că repausul vocal de două zile va fi urmat de câteva zile suplimentare fără eforturi ale vocii. În ciuda restricțiilor, ea a găsit aspecte pozitive în această perioadă de liniște și relaxare.

Astăzi, prezentatoarea TV a trăit un episod greu pentru a ajunge la serviciu, traversând aproximativ 2,5 kilometri prin nămeți pentru a ajunge la drumul principal, de unde urma să fie preluată cu mașina către platourile de filmare de la Antena 1.

Vedeta s-a pregătit din timp, luând cu ea apă și gustări, fiind conștientă că drumurile ar putea fi blocate din cauza zăpezii.