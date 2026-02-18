Mirela Vaida dispare de pe „sticlă” după ce a ajuns la spital de urgență. Recomandările medicilor o îndepărtează de Acces Direct
- Emma Cristescu
- 18 februarie 2026, 19:53
Prezentatoarea TV Mirela Vaida și-a îngrijorat fanii pe Instagram după ce a dezvăluit că a fost nevoită să meargă la spital din cauza unor probleme de sănătate. Prezentatoarea de la Acces Direct a spus că medicii i-au recomandat să facă o pauză vocală.
Mirela Vaida a ajuns la spital
În aceste zile, Vaida trebuie să evite vorbitul și să acorde prioritate odihnei. Aceasta coincide cu vacanța copiilor săi, oferindu-i ocazia să petreacă timp alături de familie. Prezentatoarea a explicat că repausul vocal de două zile va fi urmat de câteva zile suplimentare fără eforturi ale vocii. În ciuda restricțiilor, ea a găsit aspecte pozitive în această perioadă de liniște și relaxare.
„Nu vorbesc de două zile”
„Nu vorbesc de două zile. Sunt în repaus vocal total după ce ieri dimineață am fost la spital. Pare frustrant la început, căci nu sunt obișnuită să tac! Am și rămas singură acasă cu copiii, care sunt în vacanță toată săptămâna.
Daar… partea bună e că am un pic de timp și pentru mine: alerg pe bandă, ascult muzică, gătesc, fac băi prelungite cu spumă și uleiuri esențiale, beau ceai, citesc și mă odihnesc! Când mai prindeam eu așa lux și hazur,” a mărturisit Mirela Vaida.
S-a confruntat cu probleme
Astăzi, prezentatoarea TV a trăit un episod greu pentru a ajunge la serviciu, traversând aproximativ 2,5 kilometri prin nămeți pentru a ajunge la drumul principal, de unde urma să fie preluată cu mașina către platourile de filmare de la Antena 1.
Vedeta s-a pregătit din timp, luând cu ea apă și gustări, fiind conștientă că drumurile ar putea fi blocate din cauza zăpezii.
„Pe drum nu se poate ajunge cu niciun utilaj. La noi e și un drum privat, deci nu vine nimeni. Și am mers 2,5 km până la șoseaua principală, de unde sper să vină un prieten să mă ia cu o mașină de teren și să mă duc la serviciu”, a povestit vedeta.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.