Loredana Groza, despre cea mai grea perioadă din viața ei. A fost în depresie

Loredana Groza, cunoscută drept „Măiastra” muzicii românești, a povestit că parcursul ei n-a fost ușor și că s-a confruntat cu multe provocări. În perioada comunistă, artista a trecut printr-un episod dificil de depresie, pe care îl descrie ca fiind „într-un con de depresie și lipsă de speranță”.

În ciuda acestei perioade întunecate, Loredana nu a renunțat la pasiunea sa pentru muzică și a reușit să-și construiască o carieră impresionantă, bazată pe curaj, adaptabilitate și dorința de a experimenta. Ea a explicat cum a depășit momentele dificile.

„Și eu mă mir, uneori. (…) Faptul că am reușit să deschid o supapă a sufletului meu și să epurez niște emoții, care altfel poate s-ar fi adunat acolo și m-ar fi adus la starea să iau pastile, să devin obsesiv-compulsivă, să mănânc de nervi (…) pentru mine a fost o terapie extraordinară.

Cariera Loredanei a fost marcată de curajul de a explora noi genuri muzicale și de a lua decizii care au surprins publicul și criticii deopotrivă. De la colaborarea cu B.U.G. Mafia, prin piesa „Lumea e a mea”, la proiectul folcloric „Agurida”, artista a demonstrat că nu se teme să experimenteze.

„A fost un tsunami. Am zis că am omorât pe cineva… Reacțiile au fost de la agonie la extaz. Emisiuni, oameni care făceau tot felul de afirmații în spațiul public. Despre ce am făcut eu… Ideea a fost foarte tare, (…) Această rebeliune și această atitudine a mea care întotdeauna a fost neașteptată, imprevizibilă. Celor din muzică le-am dat șocuri peste șocuri”, a povestit Loredana.

Cântăreața a spus că și-a exprimat sentimentele prin muzică și că a reușit să își recapete încrederea și energia. Aceasta a explicat și cum a reușit să se reinventeze.