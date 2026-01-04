Loredana Groza, despre cea mai grea perioadă din viața ei. A fost în depresie
- Emma Cristescu
- 4 ianuarie 2026, 18:31
Loredana Groza, cunoscută drept „Măiastra” muzicii românești, a povestit că parcursul ei n-a fost ușor și că s-a confruntat cu multe provocări. În perioada comunistă, artista a trecut printr-un episod dificil de depresie, pe care îl descrie ca fiind „într-un con de depresie și lipsă de speranță”.
Loredana Groza a fost în depresie
În ciuda acestei perioade întunecate, Loredana nu a renunțat la pasiunea sa pentru muzică și a reușit să-și construiască o carieră impresionantă, bazată pe curaj, adaptabilitate și dorința de a experimenta. Ea a explicat cum a depășit momentele dificile.
„Și eu mă mir, uneori. (…) Faptul că am reușit să deschid o supapă a sufletului meu și să epurez niște emoții, care altfel poate s-ar fi adunat acolo și m-ar fi adus la starea să iau pastile, să devin obsesiv-compulsivă, să mănânc de nervi (…) pentru mine a fost o terapie extraordinară.
Chiar și atunci când eram disperată că acel comunism ajunsese într-un stadiu cel mai avansat și ajunsesem într-un con de depresie și lipsă de speranță, nu mai vedeam niciun viitor pentru muzica mea, pentru arta mea, pentru tot ce se întâmpla în România”.
„De la agonie la extaz”
Cariera Loredanei a fost marcată de curajul de a explora noi genuri muzicale și de a lua decizii care au surprins publicul și criticii deopotrivă. De la colaborarea cu B.U.G. Mafia, prin piesa „Lumea e a mea”, la proiectul folcloric „Agurida”, artista a demonstrat că nu se teme să experimenteze.
„A fost un tsunami. Am zis că am omorât pe cineva… Reacțiile au fost de la agonie la extaz. Emisiuni, oameni care făceau tot felul de afirmații în spațiul public. Despre ce am făcut eu… Ideea a fost foarte tare, (…) Această rebeliune și această atitudine a mea care întotdeauna a fost neașteptată, imprevizibilă. Celor din muzică le-am dat șocuri peste șocuri”, a povestit Loredana.
Cum și-a găsit puterea Loredana Groza
Cântăreața a spus că și-a exprimat sentimentele prin muzică și că a reușit să își recapete încrederea și energia. Aceasta a explicat și cum a reușit să se reinventeze.
„Prin câte furtuni, cutremure, regimuri politice am trecut? Nici nu pot să mă gândesc prin ce lucruri neașteptate, și bune, și rele, și incredibile, dar și copleșitor sau greu de dus.
Am avut momente în care am simțit că wow, asta e chiar foarte greu de purtat în spate! Și totuși am găsit întotdeauna energia și puterea să mă regăsesc, să mă reinventez (…) M-a ajutat foarte mult să-mi exprim aceste sentimente prin cântece, care au rămas ca un fel de jurnal codat, în care se pot regăsi mulți oameni”, a declarat artista în podcastul lui Radu Tibulca.
