O celebră artistă, forțată de facturi să urce pe scenă de Revelion

Saveta Bogdan traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, însă artista nu vrea să apeleze la ajutorul fiicei sale, Cătălina, care locuiește în Statele Unite. Solista încearcă să se descurce din câștigurile obținute de la cântări și din pensia pe care o primește de la statul român, demonstrând o puternică mândrie și independență.

Deși prețurile au crescut semnificativ, iar factura la curent i-a ajuns la 700 de lei, Saveta Bogdan tratează situația cu calm și optimism. Mai mult, artista nu se limitează doar la propriile nevoi, ci ajută și câțiva vecini aflați în dificultate, împărțind alimente și alte lucruri esențiale din ceea ce are la dispoziție.

„De ce să mă ajute cu bani? Și ea muncește, are familie, este asistentă medicală. Mi-a oferit o sumă lunară, dar am refuzat. Am mândrie, mă descurc, mai prind câte o cântare, pe ici, pe colo”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!.

Artista a explicat că evită să cânte în localuri reci sau în aer liber pe timpul iernii, din teama de a se îmbolnăvi. Pentru a se încălzi acasă, ea a achiziționat un radiator, ceea ce a dus la creșterea facturii de curent.

În luna decembrie, din cauza cheltuielilor de sărbători, nu a reușit să achite factura, dar estimează că o va plăti în ianuarie, odată cu câștigurile obținute de la concertele de Revelion și cu venitul din pensie.

„Nu cânt în localurile unde este frig, nici afară nu prea cânt iarna, nu vreau să mă îmbolnăvesc. Și în casă e cam frig, mă încălzesc cu un radiator, de aceea mi-a și venit factura la curent de 700 de lei. N-am avut bani s-o plătesc, a fost luna decembrie, cu pregătirile de Sărbători, o voi plăti în ianuarie, atunci am și banii din cântările de Revelion și vine și pensia. Eu îi mai ajut cu mâncare și cu lucruri și pe câțiva vecini din bloc, care de-abia au din ce trăi, împart cu ei ce am”, a mai adăugat artista.

Saveta Bogdan primește o pensie de aproximativ 3.000 de lei. Cu toate acestea, ea a spus că se descurcă bine și este mulțumită că este sănătoasă și activă.