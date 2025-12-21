Tzancă își ia vacanță până în martie. „Nu mai insistați nu mai iau cântări!”

Tzancă Uraganu a explicat într-un clip pe tiktok că nu mai dorește să participe la niciun eveniment până în martie. Nu de alta, dar urmează să plece într-o vacanță prelungită.

Manelistul le-a transmis un mesaj celor care vor să îl aibă la cântări în următoarea perioadă. Mesajul este scurt și concis: nu se poate.

”Am mai făcut un video acum câteva săptămâni și am rugat pe toată lumea să mă înțeleagă cu petrecerile astea pe care le mai au. Eu consider că am fost prezent și mi-am făcut datoria față de toată lumea în 2025 și mai în spate. Acum m-au mai sunat unii și alții că am și eu un eveniment”, a spus el.

Solistul a explicat că acceptă telefoane, dar fără eventuale cântări și propuneri în acest sens. ”Eu în pragul sărbătorilor nu mai exist pentru nimeni, la nicio petrecere. Care vreți să mă sunați, să-mi urați sărbători fericite, vă urez și eu la fel. Dacă este cazul să mai stăm împreună, să mai vorbim ceva, fără să avem discuții din astea să vin la nu știu ce eveniment.

După ce eu am făcut un anunț că până în martie, în afară de cântările mele nu mai cânt la nimeni, care vreți să înțelegeți bine, care nu înseamnă că nu sunteți prieteni și nici nu avem vreo prietenie”, a mai spus artistul.

Tzancă Uraganu se pare că are un program extrem de complicat. Deci rugămintea mea la toată lumea care vreți să rămânem prieteni, eu nu mai cânt, în afară de ce am luat deja. Am și eu sărbători, familie, vacanțe. Am și eu cum aveți și voi. Altfel vă spun că vin și nu o să vin. Nu vreau să vorbesc cu nimeni la mișto. Eu nu mai cânt la nimeni până în martie.

Eu nici sărbătorile nu le fac acasă. Acum sunt plecat, apoi sunt în Anglia în Germania. Eu fac 700 de anunțuri că nu mai vreau să cânt până în martie, a conchis manelistul.