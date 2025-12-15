Scandal între femeile lui Tzancă Uraganu. Marymar, mesaj acid pentru Lambada

Viața personală a manelistului Tzancă Uraganu continuă să fie în centrul atenției publicului, după ce tensiunile dintre două femei importante din viața sa au izbucnit în online. Marymar și Lambada și-au transmis mesaje subtile, dar extrem de acide, stârnind speculații cu privire la o posibilă nouă sarcină și la dinamica complicată a familiei manelistului.

Totul pare să fi început după ce Lambada, soția lui Tzancă și mama celor trei copii ai lor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi din nou însărcinată. Replica nu a întârziat să apară. Marymar, actuala iubită a artistului și mama fiicei sale, a transmis un mesaj cu subînțeles, care pare să fi avut ca destinatară pe blonda lui Tzancă.

„În 2025 încă sunt oameni care nu știu să citească și nici să scrie, dar distribuie citate ca experții în filosofie. Magie curată.“

Contextul conflictului a fost declanșat de o postare a Lambadei pe Instagram, în care aceasta făcea aluzii subtile la viața de cuplu și la o posibilă sarcină.

„Ați observat că bărbații însurați se plâng mereu că sunt nefericiți în relație… și dintr-o dată, minune: soția rămâne gravidă?”

Mesajul lui Marymar a stârnit imediat reacții în mediul online și a alimentat speculațiile privind tensiunile dintre cele două femei.

Relația lui Tzancă Uraganu cu Lambada este una bine cunoscută. Cei doi au împreună trei copii, iar legătura lor este consolidată de ani de conviețuire, cu suișuri și coborâșuri inevitabile. Oficial, manelistul a fost căsătorit anterior cu Mădălina Miu, însă mariajul nu a durat mult.

Pe de altă parte, Marymar a intrat în viața lui Tzancă mai târziu și i-a dăruit o fiică. Artistul își împarte acum timpul între cele două familii, petrecând aproximativ jumătate din săptămână alături de Lambada și copiii lor și cealaltă jumătate cu Marymar și fiica lor mică.

Tzancă Uraganu a povestit despre această situație, recunoscând că are două familii și că gestionează totul cu transparență.