Tzancă Uraganu, scos din minți de Marymar: Fă, ești nebună la cap

O simplă vizită la salon s-a transformat într-un test de răbdare pentru Tzancă Uraganu. Marymar, partenera manelistului, a decis să-i joace o farsă, iar reacția lui a ajuns virală. Totul a pornit de la un experiment de look care, la prima vedere, părea o tunsoare radicală.

Bruneta a simțit nevoia unei schimbări, însă fără să recurgă la o transformare permanentă. La salon, ea și-a aplicat un breton fals realizat din extensii de păr. În timp ce își filma noul look, i-a trimis lui Tzancă imagini în timp real, lăsându-l să creadă că s-a tuns serios.

Farsa a funcționat perfect. În conversația pe care Marymar a făcut-o publică pe rețelele sociale, manelistul s-a enervat teribil și a întrebat-o de ce nu i-a cerut părerea înainte să se tundă. El a spus că nu apreciată deloc noul look al partenerei sale.

Pe măsură ce Marymar i-a trimis poze, manelistul s-a enervat din ce în ce mai tare și i-a spus că este nebună la cap.

Tzancă: „Fă, ești nebună la cap. Tu ai făcut așa fără să mă întrebi?” Marymar: „Ce are?” Tzancă: „Vezi că ne certăm. Ia jură-te că e pe bune tuns așa. Nu-mi da nervi că ne certăm rău de tot. Zi-mi ce ți-ai pus.” Abia la final, bruneta i-a spus adevărul: „Sunt extensii.” Tzancă, încă neconvins, insistă: „E păr mult acolo sus. E ceva peste.” Marymar, amuzată: „Ete na… Am crezut că o să-ți placă.”

Gluma de look s-a încheiat fără o ceartă reală, însă momentul a scos la iveală un detaliu deja cunoscut de fanii lor: manelistul reacționează intens atunci când vine vorba de schimbările de imagine ale partenerei.

Viața lui Tzancă este oricum în centrul atenției. Manelistul își împarte timpul între cele două familii ale sale. Cu Lambada are trei copii, iar cu Marymar are o fetiță, relații care ajung frecvent în lumina reflectoarelor din cauza situațiilor neobișnuite sau amuzante în care este implicat.