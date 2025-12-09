Monden

Confruntarea titanilor. Gigi Becali vs. Tzancă Uraganu: Sunt mai uragan ca tine

Confruntarea titanilor. Gigi Becali vs. Tzancă Uraganu: Sunt mai uragan ca tineGigi Becali. Sursa foto Captură video
Gigi Becali și Tzancă Uraganu s-au văzut în holul unui hotel unde se desfășura un eveniment și au avut un schimb de replici savuros. Cei doi mai-mai să se ia ”la trântă”.

Gigi Becali, uragan la orice vârstă

Latifundiarul din Pipera a acceptat la cere să facă o poză cu Tzancă Uraganu. După ce a zâmbit frumos la aparat, Becali nu s-a putut abține și i-a spus manelistului: ”Sunt mai uragan ca tine!”.

Gigi Becali. Sursă foto: Captură video

Iar Tzancă nu a ezitat să răspundă: ”sunteți singurul uragan mai tare ca mine”. Ulterior Becali s-a mai gândit și la o eventuală provocare: ”faci skanderbeg cu mine?”, iar Tzancă a răspuns afirmativ. Dar probabil această confruntrare rămâne pentru altă dată.

Smerit și nu prea

Promotor al smereniei și creștinismului, Becali a explicat la evenimentul la care a fost invitat că nu prea îi iese cu smerenia. ”Încerc să fiu mai smerit, dar nu pot, ce să fac? Acum o altă vârstă. Dar am spus asta de ce? Poate m-ați auzit când spun la televizor că acum sunt bătrân, dar eu sunt bătrân ca înțelepciune mă refer și mă refer ca vârstă, ca vechime de vârstă.

Că de fapt, dacă e, ca putere, vă dau cuvântul meu de onoare, ca putere 25 de ani am. Așa mă simt. Și poate nu neapărat ca putere, forță, dar ca viteză de mișcare 25 de ani eu am. Ca atare. Când spun bătrân, spun bătrân ca vechime ca înțelepciune”, a explicat el.

A revenit pe metereze

Dacă în ultimii ani, Becali dispăruse din spațiul public, acesta a decis în cele din urmă să revină spectaculos. Așa că în ultima perioadă este nelipsit de la televizor unde face declarații despre fotbal sau politică.

Practic s-a întors la vechile metehne care nu i-au adus mereu lucruri bune. Cu toate acestea, se pare că spațiul public este mai tentant decât orice altceva.

