Tzancă Uraganu supărat pe colindători. „Nu mai veniți că nu vă mai primesc”

Celebrul Tzancă Uraganu a explicat într-un videoclip pe tiktok că nu mai primește colindători și le-a spus să nu mai vină. Cauza este una simplă: i-au deranjat somnul.

Cântărețul a spus foarte clar că nu își mai dorește să fie colindat, mai ales la modul în care o fac cei care îi calcă pragul. ”Revin la același subiect, care deja este prea mult: colindătorii. V-am spus de atâtea ori, nu mai veniți dimineața, nu mai veniți în prima parte a zilei. Eu am alt program.

Eu noaptea nu dorm, eu dorm doar ziua. Nu ați înțeles, credeți că îmi pasă mie cum bateți voi din tobe și puneți boxe la mine la poartă. Din momentul de față nu mai vreau să vină nici un colindător. Asta e decizia mea. Nu mai dau nici un bani la nimeni. Veniți degeaba”, a explicat manelistul.

Pe de altă parte artistul a spus că face și excepții, dar și în acest caz există reguli. ”Singurii colindători pe care îi mai primesc o sa fie copilașii Asta nu înseamnă să vină o mie de copilași.

Când se poate și când pot și eu, cu mare drag, o să îi ajut, dau și eu ce dă Dumnezeu. doar la copilași. De la 10 ani în jos”, a mai spus el.

Pe de altă parte, cântărețul a spus că va continua să ajute oamenii nevoiași. Cu toate acestea își dorește să facă acest lucru așa cum consideră el, nu forțat.

”O să mențin tradiția mea să ajut oamenii nevoiași, lucru pe care îl fac de ani de zile. Vă rog să o respectați, v-am spus de atâtea ori și nu m-ați ascultat, să nu mai veniți devreme. Nu cred că există om trezit din somn care să asculte colindele cu drag. Cel puțin nu unul ca mine, care stă toată noaptea pe drumuri”, a încheiat artistul.