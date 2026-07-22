Petre Roman împlinește 80 de ani. Cum arăta politicianul care făcea furori la APACA

Petre Roman împlinește miercuri, 22 iulie, 80 de ani. Primul premier al României de după căderea regimului comunist era considerat, la începutul anilor ’90, unul dintre cei mai atrăgători politicieni români. Petre Roman a rămas una dintre figurile ușor de recunoscut ale perioadei de după Revoluția din decembrie 1989. Născut pe 22 iulie 1946, la București, fostul politician ajunge la vârsta de 80 de ani, la mai bine de trei decenii de la momentul în care imaginea sa domina scena publică din România.

În tinerețe, Petre Roman se remarca prin părul negru, sprâncenele puternic conturate și ținutele elegante. Aparițiile sale publice au atras rapid atenția, iar fostul premier a devenit inclusiv protagonistul unuia dintre cele mai cunoscute episoade de entuziasm popular de la începutul anilor ’90.

Înainte să devină una dintre cele mai cunoscute figuri politice ale anilor ’90, Petre Roman a avut o carieră universitară și tehnică. Inginer de profesie și profesor la Institutul Politehnic din București, acesta nu făcuse parte din primul eșalon al conducerii comuniste și nu era cunoscut publicului larg înainte de Revoluția din decembrie 1989.

Ascensiunea sa politică s-a produs rapid, în zilele care au urmat căderii regimului lui Nicolae Ceaușescu. Petre Roman a apărut alături de liderii Frontului Salvării Naționale, iar la 26 decembrie 1989 a fost numit prim-ministru al României. Avea atunci 43 de ani și devenea cel mai tânăr șef de Guvern din Europa acelei perioade.

Imaginea sa contrasta puternic cu cea a politicienilor din vechiul regim. Era tânăr, vorbea fluent mai multe limbi străine, avea o apariție modernă și se prezenta drept unul dintre reprezentanții noii generații care urma să conducă România după comunism.

Petre Roman a rămas în fruntea Guvernului până în septembrie 1991, perioadă în care România a început tranziția către economia de piață. Mandatul său a fost marcat de tensiuni sociale, proteste, scumpiri și conflicte politice, dar și de o expunere publică uriașă.

Popularitatea de care se bucura în acei ani a depășit rapid zona politică. Aparițiile sale atrăgeau atenția, iar episodul de la fabrica APACA a rămas unul dintre cele mai cunoscute momente asociate imaginii sale de politician tânăr și carismatic. În acea perioadă, imaginea sa era foarte diferită de cea a politicienilor cu care românii fuseseră obișnuiți înainte de Revoluție. Tânăr, înalt și atent îmbrăcat, Petre Roman a devenit rapid popular în rândul femeilor de la APACA. Angajatele cunoscutei fabrici din Capitală au compus chiar un slogan dedicat celui care le-a sucit minţile.

Momentul rămas în memoria colectivă s-a produs în timpul unei întâlniri cu angajatele fabricii APACA din București. Muncitoarele l-au întâmpinat cu aplauze și cu o scandare care începea cu formula „Nu vrem bani, nu vrem valută, vrem…”, continuarea fiind una deocheată, adresată premierului de la acea vreme. Episodul a fost reluat ani la rând și a contribuit la imaginea de cuceritor asociată lui Petre Roman.

Fostul prim-ministru al României a susținut că nu a auzit personal scandările care i-au fost atribuite în timpul vizitei la APACA. Petre Roman a recunoscut însă că mesajul l-a flatat, considerându-l o expresie a entuziasmului manifestat de oameni față de politicieni. „Când am vizitat APACA, n-am auzit așa ceva. Am citit după aceea că s-ar fi strigat așa. Sigur, e onorant, pentru că demonstrează un anumit entuziasm al oamenilor față de politicieni”, a declarat fostul premier pentru ziarul Ring, în urmă cu mai mulți ani.

La împlinirea vârstei de 80 de ani, fostul premier este schimbat firesc față de perioada în care conducea Guvernul, însă și-a păstrat o siluetă suplă și o apariție îngrijită. Părul său a încărunțit, trăsăturile au devenit mai aspre, dar Petre Roman continuă să apară frecvent în costume elegante sau în ținute sport și relaxate.

Oana Roman declara despre tatăl său că are multă energie și că este într-o formă fizică foarte bună. Fostul politician a continuat să participe la conferințe și evenimente publice și după retragerea din prim-planul vieții politice.

În vara anului 2026, Petre Roman și Silvia Chifiriuc au fost surprinși împreună în București, îmbrăcați în ținute lejere și asortate. Cei doi au afișat o atitudine apropiată și relaxată, fostul premier alegând pantaloni din in și încălțăminte sport.

Viața personală a lui Petre Roman a fost intens comentată în anul 2007, când el și Mioara Roman au divorțat după aproximativ 30 de ani de căsnicie. Cei doi se căsătoriseră în 1974 și au împreună o fiică, Oana Roman.

Despărțirea a atras atenția presei, mai ales că fostul premier începuse o relație cu Silvia Chifiriuc, cântăreață și profesoară de muzică, mai tânără decât el cu 26 de ani. Petre Roman și Silvia Chifiriuc s-au căsătorit în 2009, în cadrul unei ceremonii discrete, și au împreună un fiu, Petrus.

Moartea Mioarei Roman, în februarie 2024, a readus în atenție povestea fostului cuplu. În ciuda divorțului, Petre Roman a participat la înmormântare și a fost alături de fiica sa în acele momente dificile.

După retragerea din politica activă, Petre Roman și-a redus aparițiile publice și s-a concentrat asupra familiei și a activităților profesionale. Fostul premier locuiește alături de Silvia Chifiriuc și de fiul lor, iar cei doi soți formează în continuare un cuplu discret.

La împlinirea vârstei de 80 de ani, Petre Roman continuă să atragă atenția prin condiția sa fizică. Fostul premier și-a păstrat silueta suplă și un stil de viață activ, iar aparițiile sale recente arată că acordă în continuare atenție sănătății și aspectului fizic.

Petre Roman a explicat că forma sa fizică nu este rezultatul unei soluții rapide, ci al unor obiceiuri respectate pe termen lung. Alimentația echilibrată și mișcarea constantă fac parte din rutina sa, fostul politician fiind cunoscut pentru disciplina pe care a păstrat-o inclusiv după retragerea din prim-planul scenei politice.

Activitatea fizică a ocupat un loc important în viața sa încă din tinerețe. Chiar și după trecerea anilor, Petre Roman a continuat să facă mișcare și să evite excesele, consecvența fiind unul dintre elementele care l-au ajutat să își mențină energia.

Transformarea sa poate fi observată și în fotografiile publicate de Oana Roman. De la imaginea politicianului brunet care cucerea publicul la începutul anilor ’90, până la apariția elegantă și atent îngrijită de la 80 de ani, fostul premier și-a păstrat trăsăturile recognoscibile și postura dreaptă.

Aniversarea lui Petre Roman a fost marcată și de fiica sa, Oana Roman, printr-un mesaj publicat perețelele sociale. Aceasta a ales trei imagini realizate în perioade diferite, pentru a surprinde transformarea tatălui său de-a lungul anilor.

În fotografii, fostul premier apare la 30, 60 și 80 de ani. Alături de acestea, Oana Roman a vorbit despre principiile și valorile pe care le-a primit în familie, amintind disciplina, respectul pentru cunoaștere, libertatea și onoarea.

„La mulți ani, tata! De la prima până la cea mai recentă poză cu tine. 30, 60 și, azi, 80. Timpul a fost blând cu tine. M-ai învățat disciplina, rigurozitatea, pasiunea pentru cărți, știință și cunoaștere. M-ai învățat iubirea pentru libertate și adevăr. M-ai învățat punctualitatea și onoarea cuvântului dat. Și mă voi strădui mereu să mă lupt pentru adevăr, oricâte piedici voi întâlni.”

Petre Roman este singurul părinte pe care Oana Roman îl mai are în viață, după moartea Mioarei Roman, în februarie 2024. De atunci, relația dintre tată și fiică a căpătat o importanță și mai mare pentru vedetă, care a spus în repetate rânduri că fostul premier ocupă un loc esențial în viața sa, alături de fiica ei, Isabela.

Deși relația lor a trecut și prin perioade mai complicate, Oana Roman a mărturisit că apropierea dintre ea și tatăl său a rămas puternică. Cei doi petrec timp împreună, discută deschis și păstrează o legătură pe care vedeta o consideră extrem de valoroasă.

Fiica fostului premier a explicat că familia sa s-a restrâns foarte mult de-a lungul anilor, motiv pentru care prezența tatălui său este cu atât mai importantă. Oana Roman a vorbit și despre dorința de a păstra sau de a reface relațiile cu puținele rude apropiate pe care le mai are.

„Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident. Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am. Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni.

Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a mai spus Oana Roman.