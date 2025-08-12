Monden Politicianul de care au fost îndrăgostite toate femeile. Niciuna nu îi rezista







Petre Roman a făcut furori. În primii ani de după 1989, scena politică din România era dominată de figuri serioase și discursuri greoaie. În acest peisaj, Petre Roman a apărut ca o prezență diferită: tânăr, carismatic și cu un zâmbet cuceritor, a devenit rapid unul dintre cei mai admirați politicieni ai momentului.

Popularitatea sa nu se datora doar funcției de premier, ci și imaginii de „bărbat fatal” care cucerea privirile doamnelor.

Petre Roman a intrat în istorie ca primul premier al României postcomuniste, dar și ca unul dintre puținii politicieni capabili să atragă atenția publicului feminin. În fotografiile din acea vreme apărea mereu îmbrăcat impecabil, cu părul negru bogat și privirea fermă.

Presa vremii nota adesea că „ar fi putut fi actor de film”, iar în mediul politic era văzut drept un personaj aparte, care îmbina inteligența cu șarmul personal.

Atenția femeilor nu a întârziat să apară. În anii ’90, în România nu exista încă fenomenul influencerilor, dar Petre Roman era, practic, un star. Oriunde mergea, era recunoscut și admirat.

Înainte de a fi în lumina reflectoarelor, Petre Roman și-a construit viața personală alături de Mioara Georgescu, o femeie cultivată, absolventă de limbi orientale și specialistă în cultura arabă. Cei doi s-au căsătorit în 1974, formând un cuplu solid timp de peste 30 de ani.

Din mariajul lor s-a născut Oana Roman, în 1976, care avea să devină și ea o figură cunoscută în spațiul public. În perioada în care Petre Roman era premier, Mioara a păstrat un profil discret, dar era prezentă la evenimente oficiale și susținea activ cariera soțului.

Divorțul, pronunțat în 2007, a surprins opinia publică. După trei decenii împreună, cei doi au ales drumuri separate, iar ruptura a alimentat speculații în presă.

Fiica sa, Oana Roman, a crescut într-un mediu intens mediatizat. Relația cu tatăl său a trecut prin etape diferite, mai ales după separarea părinților, însă legătura de familie a rămas. În prezent, Oana este mama unei fetițe, Isa, nepoata lui Petre Roman, despre care apropiații spun că îi aduce multă bucurie fostului premier.

Deși nu se afișează des împreună în public, legătura dintre bunic și nepoată este una caldă și discretă. Mioara Roman a murit anul trecut din cauza unor probleme de sănătate. La înmormântare a fost prezent fostul premier.

După divorț, fostul premier și-a refăcut viața alături de cântăreața Silvia Chifiriuc. Diferența de vârstă dintre cei doi – peste două decenii – a stârnit comentarii, însă cuplul și-a continuat relația fără a se lăsa influențat de opiniile din exterior.

Căsătoriți în 2009, cei doi au împreună un băiat. Silvia, cunoscută pentru activitatea sa muzicală, a adus în viața fostului premier un aer nou, mai relaxat. Cu toate acestea, cei doi apar rar în presă.

Chiar și la distanță de anii de gloria politică, Petre Roman rămâne asociat cu imaginea de politician atrăgător, capabil să capteze atenția nu doar prin discurs, ci și prin prezența sa. Admirat, comentat și uneori controversat, fostul premier a lăsat în urmă o carieră marcată de momente istorice și o viață personală intens urmărită.

Multe femei încă îl laudă pe rețelele de socializare pe fostul premier. Recent, o internaută a făcut o postare pe Reddit în care a scris că acesta „zâmbea tot timpul și era un fecior chipeș”.