Marile regrete ale Mioarei Roman. Am pierdut tot: viaţa personală, cariera

Mioara Roman a trecut prin multe momente dificile, de-a lungul vieții. Când soţul ei era şeful Guvernului, i-au fost ameninţate viaţa şi viitorul ca profesor universitar. Petre Roman a părăsit-o, după 34 de ani de căsnicie pentru Silvia Chifiriuc, o femeie mult mai tânără.

Mioara Roman a pierdut tot din cauza lui Petre Roman

Mioara Roman a povestit că a pierdut tot din cauza fostului ei soț și că nu și-a mai putut face o carieră.

„Am pierdut tot: viaţa personală, cariera. După ’89, am vrut să mă angajez la radio, dar nu m-au primit, s-au speriat că vreau să le iau locul”, a spus aceasta.

Fosta soție a lui Petre Roman a mai spus că a încercat să își apere fiica la Revoluție și că i-a promis că pleacă în străinătate. Ea a declarat că Oana Roman s-a angajat cu greu după ce a terminat facultatea și că n-a putut să o ajute.

„Cât se trăgea spre casa noastră, care se afla atunci pe Calea Victoriei, îi acopeream urechile Oanei cu o pernă, ca să nu mai audă rafalele, şi-i promiteam că o să plecăm în străinătate.Când colo, nu mi-a venit să cred că l-am văzut pe Petre la televizor. Am început să urlu prin casă: „Nu se poate să-mi faci una ca asta!“. Pe urmă, m-am gândit că merită sacrificiul, că scăpăm de dictatură.

Pentru noi n-a meritat. Ceea ce nu iert eu este că s-au legat de copiii noştri. După Revoluţie, fetelor li s-au închis toate uşile. În 2001, Băsescu a luat prin fraudă PD-ul şi a scos-o pe Catinca din atelier, aruncându-i lucrurile pe geam. Oana Roman a terminat de zece ani facultatea şi n-a vrut s-o angajeze nimeni. Ea are de lucru abia de un an şi jumătate”, a spus fosta soție a lui Petre Roman.

Mioara Roman, distrusă de presă

Ea a mai spus că a suferit foarte mult din cauza presei, care a scris că este o babă rea, urâtă, grasă, proastă, moartă după bani şi avidă după putere, ca Ceauşeasca. Aceasta a declarat că n-a fost niciodată geloasă pe femeile care îl plăceau pe Petre Roman, așa cum s-a zvonit.

„Ani de zile, presa ne-a făcut una cu pământul. Au tot scris că Petre era infidel şi că eu eram bolnavă de gelozie. Nu puteam fi geloasă pe sute de mii de femei care-i trimiteau saci de scrisori lui Petre. Mulţi politicieni au invidiat succesul pe care Petre îl avea la femei. El a fost vedetă! Poate şi de aici i s-a tras. Despre mine spuneau că sunt o babă rea, urâtă, grasă, proastă, moartă după bani şi avidă după putere, ca Ceauşeasca”,a spus mama Oanei Roman.

De ce s-a despărțit de Petre Roman

Mioara Roman a recunoscut că a fost mult prea permisivă cu Petre Roman și că i-a iertat infidelitățile. Cu toate astea, ea a spus că altul a fost motivul despărțirii.

„Pur şi simplu a explodat şi familia noastră, până la urmă. Fiecare zi era o bătălie pentru noi. Una, două, eu plecam de acasă cu fiica cea mică. Petre îmi spunea: „Duceţi-vă unde­va unde nici mie nu mi-ar trece prin cap că aţi ajunge“. Şi mă adăposteam cu Oana la actuala soţie a primului meu soţ.Ne temeam pentru vieţile noastre. Petre, când a ajuns la putere, nu era în cărţi­le nimănui, drept pentru care au încercat să-l elimine prin lovituri de stat, au încercat să ne compromită pe amândoi sau măcar să ne bage într-un con de umbră”, a mai spus Mioara pentru Click.