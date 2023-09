Oana Roman, ultimele vești despre mama ei: Din păcate, nu avem ce face

Oana Roman a aflat că starea de sănătate a Mioarei Roman nu se poate îmbunătăți cu nimic. Fiica lui Petre Roman a declarat că trece prin momente dificile și că nu știe ce să mai facă pentru a își ajuta mama. Aceasta a mai spus că încearcă să o viziteze cât de des poate și să petreacă cât mai mult timp cu ea.

„Am fost la mama, am stat cu ea pe terasă, am băut o cafea. Cel mai greu lucru pe care mi-a fost dat să-l trăiesc realmente emoțional și uman în viața asta până acum este această neputință pe care o simt în raport cu situația ei, care nu se poate îmbunătăți cu nimic, medical vorbind. Asta e cel mai greu, dar asta e viața! Din păcate, nu avem ce face”, este mesajul transmis de Oana, pe pagina sa de Instagram .

În august, Oana declarase că Mioara Roman este din ce în ce mai fragilă și că a fost dusă la spital. La momentul respectiv, aceasta a crezut că o poate ajuta pe mama ei.

„Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparentă și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare că nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât să lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajută!”, scria, atunci, Oana pe Instagram.