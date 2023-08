Mioara Roman se află într-un azil de bătrâni, unde primește îngrijirile medicale. Oana Roman a declarat că starea de sănătate a mamei sale s-a agravat. Cu toate astea, fosta soție a lui Petre Roman are și câteva motive de bucurie.

La centru, Mioara beneficiază și de ședințe de fizioterapie sau kinetoterapie. Oana Roman, le-a arătat fanilor că mama sa s-a coafată și că i s-au făcut manichiura și pedichiura. Ea are probleme locomotorii și se confruntă și cu Alzheimerul, dar nu renunță la salonul de frumusețe.

Oana Roman a mai spus că mama sa este din ce în ce mai fragilă și că a ajuns la spital. Aceasta a declarat că nu va renunța și că va lupta pentru Mioara Roman în continuare.

„Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparentă și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun.

Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare că nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât să lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajută!”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Noi probleme pentru Mioara Roman

Fosta soție a lui Petre Roman se confruntă și cu alte probleme. Ea are poprire pe pensie, pentru uriașa restanță, înregistrată la RA-APPS, din perioada în care a locuit într-o vilă de protocol. Necazurile nu se opresc aici. Oana Roman și sora ei, Catinca, sunt la un pas de a pierde și moștenirea lăsată de mătușa lor.

„Mama are și acum poprire ½ din pensie, restanța totală fiind de 300.000 de euro”, a mărturisit Oana Roman. Şi continuă: „Ea are acele procese vechi, cu RAAPPS-ul, care nu se mai termină. Oricum i-au luat 1/3 din pensie. S-a întâmplat mai demult, nu acum. Nu știu cu cât mai rămâne mama mea din pensia sa. Tot ceea ce știu e că dintr-un întreg ei îi rămân trei sferturi din bani şi un sfert din pensia ei îi este luat lună de lună. Pentru cât a muncit, pensia sa nu este mare. Mama are 52 de ani de muncă pe cartea de muncă”, a mai declarat Oana Roman.