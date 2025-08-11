Monden Oana Roman, ținută la distanță de fratele vitreg. Mărturisiri dureroase despre familia sa







Oana Roman a vorbit despre cele mai importante persoane din viața sa, evidențiind legătura specială pe care o are cu fiica sa, Isa, dar și cu tatăl său, fostul prim-ministru Petre Roman, pe care îl consideră un sprijin și un reper important în viața sa. În același context, a făcut pentru prima dată mărturisiri cu privire la relația cu fratele său vitreg, Petrus.

Întrebată despre presupunerile potrivit cărora studiile sale din Franța ar fi fost posibile datorită influenței tatălui său, Oana Roman a respins ferm ideea că trebuie să își justifice parcursul educațional. Fiica lui Petre Roman a afirmat că activitatea sa de peste două decenii în domeniul relațiilor publice și al comunicării vorbește de la sine.

„Nu am nimic de demonstrat nimănui”, a declarat Roman, menționând că își cunoaște foarte bine pregătirea academică, diplomele obținute și abilitățile profesionale.

Ea a evidențiat faptul că, timp de 25 de ani, a lucrat independent în acest domeniu, organizând numeroase evenimente și colaborând cu diverse branduri și companii importante.

În fața opiniilor critice sau a percepțiilor eronate, Oana Roman susține că nu se lasă afectată și consideră că responsabilitatea pentru aceste păreri nu îi aparține: „Dacă unii nu au înțeles sau au fost manipulați, nu este problema mea”.

Relația Oanei Roman cu fostul premier a fost adesea subiect de interes în spațiul public. Ea a vorbit deschis despre legătura pe care o are în prezent cu acesta, subliniind importanța pe care o are în viața sa.

Oana Roman este de părere că relația cu tatăl ei nu ar trebui să fie un subiect de interes public, iar singurul lucru care contează pentru ea Isa și tatăl ei.

Ea mai mărturisit că în prezent, tatăl său este singurul părinte în viață și că numărul rudelor apropiate este foarte mic. Printre membrii familiei cu care mai păstrează legătura se numără sora tatălui ei, cu care s-a reîntâlnit recent și cu care își dorește să reia o relație mai apropiată cu câțiva unchi și mătuși din partea mamei sale.

„Evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a punctat Oana Roman.

Întrebată despre relația pe care o are cu fratele său, Petrus, Oana Roman a preferat să nu ofere detalii. Ea a declarat că în acest moment nu există o legătură între ei evitând pe cât posibil să vorbească despre fratele ei.

„Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată”, a declarat Oana Roman în interviul pentru viva.ro.,, menționând că preferă discreția în ceea ce privește aspectele personale ale vieții de familie.