Politica Ion Iliescu, mesaj - testament pentru Nicușor Dan. Ce a făcut președintele, în ziua înmormântării fostului șef de stat







Foşti şi actuali lideri politici au participat, joi, la Palatul Cotroceni, la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, primul şef de stat de după Revoluţie, care a murit marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul „Agrippa Ionescu” din Bucureşti.

Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat foştii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă. De asemenea, la Cotroceni au fost fostul ministru al Agriculturii Petre Daea, fostul senator social-democrat Şerban Nicolae, dar şi Virgil Măgureanu, primul director al Serviciului Român de Informaţii.

Ministerul Apărării Naţionale, condus de Ionuţ Moşteanu, al cărui partid – USR – anunţase încă de marți că nu participă la funeralii, a trimis totuşi o coroană de flori.

Klaus Iohannis şi Nicuşor Dan au lipsit de la ceremonii. La fel și Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea, Mircea Geoană, precum și Nina Iliescu, femeia care i-a fost alături mai bine de 70 de ani fostului șef de stat. Nici fostul premier Petre Roman nu a fost prezent. Cei menționați nu au ajuns nici la ceremonia religioasă.

Nicușor Dan a fost unul dintre marii absenți de la funeraliile lui Ion Iliescu. Potrivit unor surse, președintele în funcție al României s-a aflat în Palatul Cotroceni în ziua ceremoniei, joi, 7 august, dar a ales să nu participe. În schimb, a rămas în biroul său împreună cu câțiva consilieri prezidențiali. Aceștia ar fi urmărit slujba la televizor.

De altfel, singura reacție publică a lui Nicușor Dan în legătură cu moartea lui Ion Iliescu a venit chiar în ziua în care fostul președinte s-a stins din viață. Pe pagina oficială a Administrației Prezidențiale a fost publicat următorul mesaj: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”

Ultimul mesaj public al lui Ion iliescu i-a fost adresat lui Nicușor Dan, după câștigarea alegerilor prezidențiale, în fața lui George Simion: „Vă adresez cele mai sincere felicitări pentru încrederea pe care poporul român v-a acordat-o prin alegerea dumneavoastră în cea mai înaltă funcție a statului. Victoria dumneavoastră exprimă o aspirație profundă a cetățenilor pentru o conducere responsabilă, onestă și orientată spre viitor”, a transmis Ion Iliescu într-o postare pe blogul său, luni, 19 mai.

Fostul președinte a continuat mesajul cu aprecieri legate de experiența politică și administrativă a noului șef al statului: „Experiența dumneavoastră în administrație și implicarea în viața publică de până acum sunt temeiuri pentru a spera într-un mandat prezidențial marcat de echilibru, respect pentru valorile democratice și grijă față de bunăstarea tuturor românilor. Sunt convins că veți exercita această responsabilitate cu demnitate și cu simțul datoriei față de națiune”.