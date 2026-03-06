Imperiul Harrods, zguduit de acuzații grave. Fratele lui Al-Fayed, investigat de procurori

Autoritățile judiciare din Franța investighează acuzații de trafic de persoane și abuzuri sexuale care îl vizează pe fostul om de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed și pe fratele său, Salah Fayed, potrivit France24.

Ancheta, deschisă la începutul anului, este coordonată de o unitate specializată în combaterea traficului de persoane, potrivit surselor judiciare.

Investigația vizează presupuse fapte care ar fi avut loc pe teritoriul francez și ar implica un sistem organizat de recrutare și exploatare a unor tinere femei.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească rolul persoanelor care ar fi putut facilita aceste activități.

Cazul a revenit în atenția publică după ce mai multe femei au depus mărturie în fața anchetatorilor francezi, descriind experiențele lor din anii în care au lucrat pentru imperiul de afaceri al lui Mohamed Al-Fayed.

Kristina Svensson, fostă asistentă personală a lui Mohamed Al-Fayed la hotelul Ritz din Paris, a declarat poliției franceze că interacțiunile cu omul de afaceri au fost marcate de comportamente abuzive.

„De fiecare dată când îl întâlneam pe Mohamed Al-Fayed, încerca să mă agreseze”, le-a spus ea anchetatorilor, referindu-se la perioada de aproximativ doi ani în care a lucrat la Ritz.

Potrivit mărturiei sale, interviurile și întâlnirile profesionale erau concentrate mai mult pe viața personală decât pe experiența profesională.

„Am adus CV-ul. Nu era interesat de asta. Mi-a pus doar întrebări personale”, a relatat Svensson.

Ea a mai declarat că, în anumite situații, era lăsată ore întregi într-o cameră fără instrucțiuni, până când Mohamed Al-Fayed apărea, moment în care ar fi avut loc agresiuni sexuale sau tentative de viol.

O altă femeie, Rachael Louw, fostă angajată a magazinului Harrods, a depus mărturie în fața anchetatorilor francezi în februarie, la peste trei decenii după evenimentele pe care le descrie.

Ea a afirmat că, în anii ’90, a fost trimisă pe iahtul lui Salah Fayed pe Coasta de Azur, unde ar fi descoperit că rolul ei nu era cel pentru care fusese angajată.

„Credeam că trebuie să fac acte, să fac aranjamente, să organizez munca de birou”, a declarat ea.

Potrivit mărturiei sale, odată ajunsă acolo, situația era diferită.

„Nu era birou, nu era program normal de lucru, nici timp liber. Se aștepta să fiu doar cu el”, a spus Louw.

Femeia a povestit și un episod în care l-ar fi găsit pe Salah Fayed în camera ei.

„Nu știam ce mi-ar face... Nu m-am simțit în siguranță”, a declarat aceasta în fața anchetatorilor.

Avocații victimelor susțin că mărturiile adunate până acum ar putea indica existența unui sistem organizat de recrutare și transport al unor tinere femei.

Avocata Eva Joly a declarat că tiparul descris de victime ar putea semăna cu alte cazuri de trafic sexual investigate la nivel internațional.

„Tiparul este același: selectarea tinerelor vulnerabile, transportul, cazarea, izolarea și banii, care sunt folosiți pentru intimidare sau corupție”, a spus ea.

Deși Mohamed Al-Fayed a murit în 2023 la vârsta de 94 de ani, iar fratele său Salah a murit în 2010, anchetatorii încearcă să stabilească dacă alte persoane ar fi contribuit la facilitarea presupuselor abuzuri.

Cazul este analizat și de autoritățile britanice. Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că investigația privind persoanele care ar fi putut facilita presupusele infracțiuni continuă.

Potrivit autorităților, peste 150 de persoane s-au prezentat până acum pentru a face declarații legate de presupuse abuzuri comise de Mohamed Al-Fayed.

Reprezentanții hotelului Ritz Paris au transmis într-un comunicat că instituția este „profund întristată de mărturiile și acuzațiile de abuz” și că este pregătită „să coopereze pe deplin cu autoritățile judiciare”.

La rândul său, Harrods a declarat că susține „curajul tuturor femeilor care au decis să vorbească” și că acuzațiile „indică amploarea abuzurilor comise de Mohamed Fayed”.

Ancheta franceză continuă, iar autoritățile au făcut apel la victime și martori să ofere informații care ar putea contribui la clarificarea cazului.