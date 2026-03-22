Petre Roman îl acuză pe Călin Georgescu de populism și lipsă de viziune

Petre Roman afirmă că îl cunoaște pe Călin Georgescu și susține că acesta încearcă să transmită imaginea unui politician cu expertiză, însă mesajele sale nu sunt convingătoare. Fostul premier spune că discursul lui Georgescu este contradictoriu și că există neconcordanțe între declarațiile sale și modul în care și-a construit notorietatea.

„L-am cunoscut destul de bine pe Călin Georgescu. Atunci încerca să dovedească că este un om instruit și are expertiză. Face apel tot timpul la Dumnezeu dar frazele lui sunt goale de Dumnezeu. A fost momentul alegerilor anulate în acele condiții. A spus că nu are nevoie de internet, aici avem deja o minciună evidentă. Principalul instrument cu care s-a afirmat a fost TikTok, adică rețelele sociale”, a declarat Petre Roman la România TV.

Fostul prim-ministru apreciază decizia Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din 2024, pe care o consideră una justificată în contextul de atunci.

El subliniază dificultatea momentului și arată că decizia a fost luată în condiții complicate, dar cu fundament constituțional.

„Eu îmi aduc aminte că atunci când CCRa luat această decizie foarte complicată, foarte grea, de anulare, presa, inclusiv și dumneavoastră, l-au judecat foarte aspru pe președintele CCR, Marian Enache, care, în opinia mea, a făcut un act de curaj și întemeiat constituțional. A fost o decizie foarte grea dar era, cred, necesară. Din perspectiva de azi, lucrurile par mai simple, atunci era mult mai complicat.”, mai spune Petre Roman.

Petre Roman atrage atenția asupra pericolului reprezentat de discursurile populiste și consideră că acestea nu ar trebui să aibă loc în spațiul politic.

El insistă asupra faptului că politica trebuie să fie bazată pe responsabilitate și pe soluții concrete, nu pe mesaje emoționale sau simbolice.

„Acum important este că n-a fost un episod simplu, dar că este un episod politic ce ar trebui să ne arate tuturor cât de importantă este responsabilitatea omului politic. Adică propozițiile găunoase, populiste, care fac apel la tot felul de imagini, la divinitate, astea ar trebui să nu aibă ce căuta în politica concretă. Politica înseamnă răspundere pentru ceea ce se întâmplă cu țara și cu românii.”, a mai precizat Petre Roman.

Fostul lider politic comentează și sloganul promovat de Călin Georgescu, pe care îl consideră lipsit de substanță.

În opinia sa, un mesaj politic trebuie să fie susținut de o strategie clară și de soluții aplicabile, nu doar de formulări generale.

„Sloganul său? Sunt vorbe. În politică există elemente care o definesc, e normal și foarte important. Dar în același timp cu ele trebuie să existe viziune, strategie și planul complet. Cineva trebuia să întrebe: dar, de fapt, ai o soluție? A luat un procentaj important în alegeri, vreo 23%, dar cel mai simplu era să îl întrebe cineva dacă are o soluție”, a conchis fostul premier.