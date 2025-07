Monden Oana Roman, mamă singură și protectivă. Ce relație are cu fiica sa







Oana Roman recunoaște că este o mamă cu reguli ferme în ceea ce o privește pe fiica sa, Isabela, adolescenta pe care o are din relația cu Marius Elisei.

Oana Roman, o mamă strictă: „Cred că o să-i ascund trusa de machiaj”

Vedeta spune că nu este deloc de acord cu faptul că Isa se machiază, deși tânăra și-a cumpărat singură trusa de make-up.

„Eu nu sunt deloc de acord cu faptul că Isa se machiază. Are propria ei trusă de machiaj, cumpărată de ea, cred că o să i le ascund într-o zi, nu știu ce să fac.”

În plus, diferențele dintre ele se observă și în alegerile vestimentare. „La haine nu ne potrivim, ea are total alte gusturi de ale mele. Ne potrivim la pantofi și nici acolo nu avem aceleași gusturi… Ale mele sunt foarte scumpe și nu are voie să se atingă de ele. Încă nu a început cu manichiura și pedichiura”, a spus Oana.

Nu o pune la treabă: „Nu mă lasă inima să o pedepsesc”

Deși este exigentă cu limitele legate de stil și machiaj, Oana Roman admite că nu își pune fiica să facă treburi casnice. Vedeta vrea ca Isabela să se bucure de copilărie cât timp mai poate, chiar dacă acest lucru înseamnă că uneori trebuie să strângă după ea.

„Nu o pun la treabă… Mai face mâncare câteodată și trebuie să strâng eu după ea, nu face ordine sau curat la ea în cameră. Nu m-am gândit să o pedepsesc, încerc, dar nu cred că reușesc, nu mă lasă inima… Mai îmi cumpără și ea câte ceva din banii pe care îi câștigă singură”, a mai adăugat vedeta.

Mamă singură, fără sprijin de la Marius Elisei

Oana Roman a vorbit sincer despre provocările de a fi mamă singură. Ea a dezvăluit că Marius Elisei nu se implică deloc în viața fiicei lor, nici măcar la evenimente importante.

„Emoționant (n.r.: banchetul fiicei sale). Am plâns și m-am emoționat foarte tare pentru că a crescut, pentru că au trecut anii, dar e și foarte frumos în același timp, pentru că deja suntem prietene și este, practic, o prietenă, un partener, așa, nu neapărat doar copilul meu.” Întrebată dacă fostul partener a fost prezent la eveniment, Oana a spus ferm: „Nu, n-a venit, nu. Nu colaborăm deloc!” scrie viva.